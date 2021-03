Militantes de Mover a Chiapas renuncian por presunta imposición de candidata

San Cristóbal de Las Casas.- Militantes del Partido Mover a Chiapas en San Cristóbal renunciaron a este instituto político, entre ellos Héctor Mauricio Zenteno Hernández, Coordinador Distrital, ante la imposición de la candidata a la presidente por este partido, Guadalupe Ramírez, presentada en público hace unos días.

“Existe un descontento por parte de los simpatizantes, los que hemos tenido contacto durante este caminar del proyecto, sin embargo nos encontramos con la noticia de que ya hay una candidata y es un tema que no fue bien tomado por simpatizantes del partido, no nos tomaron en cuenta, nos enteramos por redes sociales el hecho de que había una aspirante por el partido, no tuvimos ninguna notificación”, dijo en conferencia de prensa.

Local Órganos desconcentrados del IEPC enfrentarán desabasto de internet





Aseguró desconocer cómo fue designada Guadalupe Ramírez, por lo que la estructura que lo ha apoyado coincidieron en sumarse a otro partido y proyecto que pueda beneficiar a San Cristóbal y no lo ven la que fue designada “empezando con que no fue transparente la designación”.

“El motivo principal de la renuncia es porque no fuimos tomados en cuenta, es que bien sabido que traemos o tenemos información que Guadalupe Ramírez es del partido Morena, entonces nosotros como militantes de tiempo a tras, perdimos o buscamos a alguien que fuera reconocida en el partido”, añadió.

Zenteno Hernández, aseguró que renunciaron todos los que conformaban el proyecto “Juntos Por San Cristóbal” y en próximos días anunciarán a qué equipo se suman ya que el objetivo es que tengan un buen proyecto, y apartarse de Guadalupe Ramírez deja en claro que no se suman a su proyecto.