Militares y funcionarios se reúnen en San Cristóbal sobre el caso Pantelhó

Con un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por el ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal, se reunieron con un grupo de habitantes de Pantelhó, así como una comisión de mandos militares de la 31 zona, la Guardia Nacional, policía estatal, y la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, para buscar una solución al conflicto que actualmente vive la cabecera municipal de Pantelhó, entre el grupo "Los Herrera" y la autodefensa "El Machete".

Desde el mediodía de este viernes, en el Centro de Convenciones El Carmen, ubicado en el centro histórico de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se reunieron para analizar el problema en el municipio, ya que actualmente el grupo de autodefensa "El Machete" mantiene el control en la presidencia municipal, así como el corte de los servicios de agua potable y energía eléctrica, mientras mantienen bloqueos carreteros. Hasta el momento, varias personas no han logrado salir de la cabecera municipal de Pantelhó.

En entrevista con uno de los habitantes de Pantelhó, señaló que para el próximo martes 10 de diciembre se reunirán nuevamente, pero exigen que esté presente el secretario general de gobierno para solucionar este problema. La hora y el lugar de la reunión están por definirse. Después de la 1:30 de la tarde de este viernes, el grupo de habitantes de Pantelhó se retiró con la intención de que el día de mañana, sábado, los autodefensas "El Machete" permitan liberar la carretera de la presidencia municipal y restablezcan los servicios de agua potable y energía eléctrica.

"El acuerdo es que mañana vamos a entrar en Pantelhó para platicar con el grupo de autodefensa e invitarlos a que dejen libre la presidencia municipal, la carretera bloqueada, y que reconecten la luz y el agua potable. Vamos a ir junto con otras personas, pero lo más seguro es que ellos no van a aceptar. Lo que quieren es que el gobierno solucione primero el problema que viven desde hace muchos años. Solo así podría retirarse la autodefensa", indicó.

Durante la reunión, no se observó la presencia de un representante de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas ni del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Se desconoce la ausencia de los religiosos. "Casi no hubo avance, pero nuestra misión es acercarnos mañana sábado con los autodefensas para invitarlos a retirarse. Los soldados están encerrados en sus cuarteles, tienen miedo, no sabemos por qué. Los Herrera son los que están desestabilizando la paz del pueblo", concluyó.

