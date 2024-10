Voces del más allá: misterios del Panteón Municipal de San Cristóbal

Personas que caminan cerca del Panteón Municipal de San Cristóbal de las Casas han señalado que por las noches se escuchan ruidos, gritos, voces y se han visto personas caminando en los andadores. Sin embargo, hasta la fecha desconocen si se trata de hombres que entran a robar o de alguna sombra que podría pertenecer a los muertos que descansan en el camposanto. Afirman que en muchas ocasiones se han visto sombras caminando en los andadores. Al realizar un recorrido en el interior, los cuidadores mencionaron que sí han visto gente caminando.

Lee más: Chiapa de Corzo: historia y patrimonio cultural de un pueblo mágico

💀Los misterios en el panteón Municipal de San Cristóbal se hacen muy presentes, desde ruidos hasta sombras de personas caminando durante la noche. Eso nos cuenta el velador de este lugar 🪦

📲 https://t.co/JFSSvOfxf3 pic.twitter.com/UUm00rOU4j — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 29, 2024

Al respecto, Ramón Guillén, velador del panteón municipal de San Cristóbal de las Casas, en entrevista, dijo que efectivamente por las noches se observan personas caminando en los andadores del panteón, pero que a él no le afecta para nada, ya que son personas muertas y no tienen por qué salir de las tumbas. Al realizar sus recorridos, ha visto sombras caminando y lleva trabajando más de 6 años como velador en el camposanto.

Los ruidos y personas en las sombras se hacen muy presentes por las noches / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas Podemos encontrar diversas leyendas en este panteón / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Doble Vía ¡Celebraciones en México y el mundo! Conoce qué se celebra esta semana

“Yo llevo trabajando 6 años aquí en el panteón municipal, pues automáticamente, porque es un panteón, se observa gente y sombras caminando. Soy el vigilante, yo salgo a recorrer el panteón y he visto a veces sombras caminando. Hay ruidos a veces, ya no lo hacemos porque ya sabe uno que ya están descansando y están muertos. Miedo no me da cuando camino en el interior. El otro compañero está descansando; seguramente él lo ha visto también. Cuando me toca estar solo, tengo que hacer mi recorrido solo. Risas no se han escuchado, simplemente ruidos sí, sombras que se han visto porque es un panteón, porque aquí están enterrados los muertos y no tienen que salir. No tengo miedo porque yo creo en Dios, somos fuertes, no tenemos miedo”, señaló.

Finalmente, al realizar un recorrido por la noche en el panteón municipal junto con otras personas, se escucharon ruidos, como el lanzamiento de piedras, pero esto es normal, según comentan las otras personas que caminaron en los andadores del panteón. “No hay que tener miedo porque son personas que ya no viven”. Las puertas del panteón se abren desde las 7 de la mañana y hasta las 20 horas. En esta temporada, se abrirán las 5 entradas del panteón, mientras personal de seguridad estará recorriendo el exterior.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️