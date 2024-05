Muerte masiva de mono saraguato en Chiapas: Autoridades investigan las causas

Al menos 12 ejemplares de monos saraguato han muerto en el municipio de Juárez Chiapas, de acuerdo a informes del subsecretario de Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Sánchez Montero, quien en entrevista, indicó, que se está trabajando en conjunto con Profepa y Senasica, para que se puedan realizar los exámenes correspondientes y determinar las causas de la muerte de los monos, mientras tanto se están realizando recorridos por la zona.

Según el reporte, el personal en Pichucalco recibió la alerta sobre sembradíos dañados y al llegar al lugar encontraron varios monos muertos. Se coordinaron acciones con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y con Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para investigar la situación. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 12 ejemplares, pero se desconoce si hay más afectados, ya que la zona carece de señal de comunicación.

Mono Saraguato sin vida en Chiapas / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Algunas zonas donde se hallaron estos ejemplares fue fuera de una reserva Natural Protegida; "Como tal no es una reserva, no es un área protegida, son ejemplares de vida silvestre, y sí ya tenemos ubicado en qué sitios", abundó. Estos sitios son Nicolas Bravos 2da sección, Palestina, Galería 1a sección.





Ante ello Sánchez Montero, mencionó que se estableció una mesa de atención para abordar la situación, y se están realizando recorridos para localizar más ejemplares que puedan ser sometidos a necropsias y toma de muestras para determinar la causa de muerte. Hasta el momento, se han encontrado principalmente adultos, tanto machos como hembras, pero no se han localizado crías.





"Las altas temperaturas pueden afectar de diversas formas a la biodiversidad, desde incendios forestales hasta muerte súbita por calor, escasez de alimentos y agua. En este caso particular, se está investigando si las altas temperaturas han sido la causa de la muerte de los monos araguatos, aunque no se descarta la posibilidad de otras causas", mencionó el subsecretario.

Ante ello afirmó que no especular por lo que se ve en redes sociales, pues se han mencionado muchas cosas que no son ciertas, por lo que pide que se informen a través de páginas oficiales, ya que hasta el momento no se tiene con exactitud cuáles han sido las consecuencias de este lamentable hecho.