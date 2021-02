Monumentos históricos afectados en sismo del 2017 serán restaurados: INAH

Los monumentos históricos afectados por el terremoto del 7 de septiembre del 2017 en Chiapas serán restaurados en su totalidad, así lo garantizó el Jefe de la Oficina Sismos del Centro INAH Chiapas, Fidel Yamazaki Maza.

Dijo que el proceso es laborioso y con el mayor cuidado, debido a que se trata de edificios emblemáticos inscritos en el catálogo de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los trabajos son supervisados constantemente.

El Templo de Santa Lucía en San Cristóbal de Las Casas es uno de los monumentos que se están atendiendo, en esa ciudad suman 22 los inmuebles que atienden, de los cuales 10 ya están concluidos y 12 en proceso de restauración con avances significativos.

#MuseosINAH #INAHVirtual



Recorre la sala de los pueblos mayas de las montañas del @mna_inah, donde podrás conocer las particularidades de los habitantes de Los Altos de Chiapas.



Paseo virtual 👉 https://t.co/OV2hgvZXE0 pic.twitter.com/LVlyakSdFJ — INAHmx (@INAHmx) September 6, 2020

Yamazaki Maza refirió que el Templo de Santa Lucía presenta un 70 por ciento de avance, particularmente la parte técnica de la restauración, es muy llamativa en este momento la preparación de la techumbre, primero se restauran todos los frentes laterales, muros, fachada, la parte trasera y al último el techo.

Suele muchas veces ser llamativo el que se vea como si no se avanza, los contratistas están cumpliendo con los tiempos establecidos en el proyecto y lo que ocurre es que a veces la feligresía, particularmente los patronatos, tienen el interés de que se aceleren los trabajos, comentó.

Dijo que se está avanzando, los reportes en el INAH de parte de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado es que tiene este avance físico importante y tenemos un estimado que en dos meses se concluyan los trabajos.

Este año se concluirán los trabajos de restauración de la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, el Templo de Santa Lucía, Santo Domingo, y todos los demás, cada uno por sus fechas fundacionales, de más de un siglo, y con suelos que responden de diferente manera, por ello se adjudicó a contratistas que tienen experiencia como arquitectos restauradores y con el conocimiento técnico que se respalda con una supervisión que directamente realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien valida los avances y constante que la intervención sea con las técnicas convenidas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Durante los procesos de restauración se han atendido solo los daños que corresponden al sismo, no así a lo que obedece a falta de mantenimiento de los inmuebles porque así lo considera el Fondo Nacional de Desastres Naturales, las obras que se atienden y que no corresponden a las afectaciones por el sismo las efectúan los patronatos o juntas vecinales para embellecer alrededor de los templos.

La pintura de todo el inmueble no está autorizado, solo los tramos afectados, pero que conjuga la colaboración de la población, no todo lo cubre el gobierno, personal de la Secretaría de Obras Públicas y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas han estado muy pendiente, no se trata de construir un nuevo edificio, aclaró.