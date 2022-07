Motociclistas involucrados en mayoría de accidentes en la región

En los primeros seis meses de este 2022, se ha reflejado en aumento en los accidentes en motocicleta en los municipios de la región Soconusco, pasando de un promedio de 40-50 accidentes por mes hasta los 150; la mayoría de ellos por factores como el exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad, ignorar las señales viales y por echar carreritas.

Según las estadísticas proporcionadas por la dirección de Tránsito del Estado de Tapachula, en meses anteriores hasta enero del 2022 se registraban en promedio entre 40 y 50 accidentes de motocicleta en la región. Sin embargo, la cifra a partir del 2022 comenzó a aumentar.





La mayoría de los conductores de este tipo de vehículos exceden los límites de velocidad, no utilizan los cascos de seguridad, llevan hasta tres personas. / Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur





Y es que de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el segundo comandante de grupo de Servicios Auxiliares y de Emergencia (SAE) José Ignacio Domínguez Rubio, entre los equipos de rescate se tiene contemplado que se atiende por mes un total de 150 percances en caballo de acero, de los cuales en los últimos meses se tiene un aproximado de 30 fallecidos.





“Si es alarmante el incremento de los accidentes en motocicletas, nos ha tocado atender con heridas, amputaciones parciales o totales, lesiones como traumatismo craneoencefálico, tratamos de atenderlos lo más pronto posible. Sin embargo en el caso de los decesos, los motoristas no portan su casco de seguridad, ni una armadura que conste de coderas y rodilleras para poder aminorar los golpes, a veces el exceso de velocidad y la colisión ya sea contra pavimento o con un objeto fijo acaba con la vida de ellos”, expresó el paramédico.

Los daños materiales por parte de las motocicletas se calculan por varios millones de pesos, la mayoría de los conductores de este tipo de vehículos exceden los límites de velocidad, no utilizan los cascos de seguridad, llevan hasta tres personas y sobre todo no hacen la revisión mecánica, también no tienen licencia de conducir.

Uno de los percances más recordados por la población fue el deceso de un muchacho en su caballo de acero sobre la 9a Sur a la altura de plaza Galerías en donde según por la explosión de un neumático cayó al dren pluvial en el mes de junio del presente al igual de la muerte de joven preparatoriano que falleció en un accidente en moto en la zona alta de Tapachula del ejido Toluca en donde se presume era supuestamente perseguido por efectivos de una corporación encapuchados, últimamente el fortísimo choque de una pareja en moto en Suchiate contra un auto donde un joven perdió la vida en un hospital.

Domínguez Rubio recomendó que los motociclistas deben antes de salir a carretera o a la ciudad revisar mecánicamente su unidad, utilizar su casco y en las noches su chaleco, manejar a una velocidad moderada y sobre todo respetar las señales viales.