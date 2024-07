Sierra de Chiapas aislada por bloqueos, no hay paso ni trasporte público

Las entradas y salidas desde la zona Costa a la Sierra de Chiapas, donde se localizan los municipio de El Porvenir, Motozintla y Mazapa de Madero están cerradas con al menos seis bloqueos carreteros establecidos por los mismos pobladores, obligados por grupos delincuenciales que se disputan el territorio.

De acuerdo con habitantes y transportistas los cierres viales están en seis puntos específicos que van desde la salida que de Huixtla a la zona Sierra, en las comunidades El Pizarrín, ejido Belisario Domínguez y Niquivil, pertenecientes a Motozintla, en el municipio de Mazapa de Madero y el ejido Chimalipa del municipio de El Porvenir.

Hasta el momento no hay paso en la carretera que va de Huixtla a Motozintla, donde cerraron el paso con piedras y árboles que fueron derribados, por lo que la gente solo está transitando a bordo de motocicletas o caminando, ya que los vehículos están siendo retenidos por gente encapuchada y no les permiten regresar, lo que ha generado preocupación, incertidumbre y miedo entre los conductores que este día ya no hicieron salida desde las terminales en la Costa.

De acuerdo con fotos proporcionadas por la ciudadanía, en los bloqueos también se pueden observar camiones pesados atravezados que impiden el ingreso y salida de vehículos a la Sierra Madre, mientras en el tramo al municipio de Mazapa de Madero colocaron montones de arena sobre la carretera y el puente de la entrada a la población.

Ciudadanos que lograron llegar caminando a Huixtla reportan haber enfrentado múltiples bloqueos, donde tuvieron que recurrir a motocicletas y caminar para avanzar o de lo contrario se tenían que regresar.

Por ahora no hay fecha estimada para levantar los bloqueos lo que aumenta la desesperación, pues los habitantes de Motozintla y las personas que dependen de esta ruta se encuentran en una situación precaria, sin saber cuándo podrán retomar sus actividades normales.

La incertidumbre también afecta las actividades económicas de la región, pues los bloqueos han interrumpido la cadena de suministros, afectando a comerciantes y proveedores de servicios e incluso a quienes van a trabajar a instalaciones de salud o otras en la zona, ya que las líneas de transporte a la zona Sierra no están laborando.

Motozintla enfrenta una crisis de movilidad como ya ha ocurrido en otras ocasiones, con múltiples bloqueos que impiden el tránsito y crean una atmósfera de incertidumbre, por ello, la comunidad está a la espera de una solución efectiva que permita reanudar la vida cotidiana y el flujo económico en la región.

Cabe recordar, que en la visita de la ahora presidenta electa Claudia Sheimbaum Pardo el pasado 24 de abril del presente año, en esa misma zona un grupo armado la detuvo cuando esta salía de Motozintla a Tapachula, durante su campaña presidencial.