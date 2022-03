Mujeres de Chalchihuitán exigen justicia para familias desplazadas

En el mes de la mujer, indígenas desplazadas del municipio de Chalchihuitán exigieron justicia y reconocimiento a sus derechos como mujeres tsotsiles, esto fue una de las demandas que dieron a conocer desde una de las montañas del municipio, en la comunidad Tuluntic.

El Comité de Desplazados Forzados Chalchihuitan, fue el organizador del evento que se llevó a cabo en la comunidad Tuluntic, municipio de Chalchihuitán, donde asistieron mujeres desplazadas desde el 2017, quienes fueron corridas de sus tierras y de sus casas por un conflicto agrario entre pobladores de los municipios de San Pedro Chenalhó y Chalchihuitán.

Durante la participación de cada una de las mujeres, dejaron en claro que el pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer no se festejó nada, “No hay nada que festejar”, sino que denunciaron que hay 290 familias expulsadas de diferentes comunidades equivalente a mil once personas, sin tierras y cultivo.

Dijeron que continúa el conflicto agrario de 365 hectáreas, ubicadas entre los límites de ambos municipios y que los disparos de armas de fuego siguen las 24 horas del día; “Los balazos van dirigidos hacia los límites en disputa”.

En el lugar del encuentro, las mujeres desplazadas vestidas con el traje regional montaron un altar y se realizó una ceremonia tradicional maya, en memoria de las mujeres asesinadas. El catequista Miguel Pérez Gómez, del paraje Bejeltom fue el encargado de orar por la paz y la justicia de los desplazados y desplazadas.

"Aquí las familias desplazadas estamos sufriendo, estamos viviendo en las montañas, no hay paz, tenemos miedo de los disparos de las armas, los paramilitares de Chenalhó siguen disparando de día y de noche, ya estamos cansados, ninguno de los tres niveles de gobierno ha volteado a ver a las y los desplazados, han pasado presidentes y se han olvidado de nosotras, por lo que exigimos a los gobiernos resolver este grave problema de los desplazados de Chalchihuitán”, dijo una de las desplazadas.