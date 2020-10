Mujeres deben capacitarse para participación política, piden

San Cristóbal de Las Casas.- María Gloria Sánchez Gómez, presidenta municipal constitucional en el 2005-2007 y 2015-2018 en el municipio de Oxchuc, consideró que la instancias encargadas de los procesos electorales, deben capacitar a hombres y mujeres para que respeten la participación de ellas, además que el recurso económico a veces es una limitante.

“Se tiene que promover desde ahora y tiene que jugar un papel importante la autoridad federal, estatal, y la autoridad municipal, y no tiene que hacerle valer sus derechos cuando son víctimas, sino en tiempos normales, que se vuelva algo cotidiano desde el hogar, desde la toma de decisiones en la casa, porque muchas veces quien decide es el hombre, el papá o el hermano de ahí partir para que se haga valer la ley que ya existe”, dijo.

Instancias como el IEPC e INE deben promover aún más los derechos electorales que tiene las mujeres, pero ir capacitándonos para que desde las asambleas, tengan participación; “pasa que solo quieren capacitar a las mujeres, pero en la comunidades tienen que capacitarse ambos, porque hay cosas que se hace por ignorancia, creen que el hombre está decidiendo porque es lo correcto, pero si hay capacitación de ambos van aprendiendo”.

“Se tiene que promover en reuniones participen mujeres y hombres, el lenguaje tien que ser parte, si lo vemos desde el desarrollo de las comunidades, hay que capacitarlas porque mientras hayan mujeres que no tengan la capacitación que no toman las decisiones, es un rezago para México, para combatir la pobreza deben tener más participación las mujeres, se se hace, México estará sacando su potencia al mundo”, indicó.

Consideró que si en los programas o proyectos económicos no se toman en cuenta a las mujeres, será difícil que el país progrese, pues se sabe que en los diferentes lugares, son mayor cantidad las mujeres que hombres. “si no preparamos a las mujeres no vamos a combatir a la pobreza, no vamos a poder compartir ante la globalización”.

En el caso de Oxchuc donde se ha indicado que se respetará que las elecciones sean por plebiscito, puntualizó que ahí deberían participar las mujeres, independientemente de los usos y costumbres, “se ha confundido, creen que por esa la modalidad no deben participar las mujeres, y aquí deben respetar la paridad, deben participar las mujeres”.

“Hay condiciones (en Oxchuc) para hacerse valer la paridad de género, pero debe determinarse desde ahorita, no ya casi al estarse registrando las planillas, los alcaldes apoyar ya desde ahorita para promover la participación de las mujeres, independientemente de quien sea, deberá de haber paridad, para que las mujeres se animen en su participación, cuadros de participación si hay”, concluyó.