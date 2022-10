Municipios de Chiapas descartan invertir recursos propios en fenómeno migratorio

Municipios fronterizos de Chiapas descartan destinar recursos propios para la atención de migrantes, principalmente de venezolanos que están siendo expulsados de Estados Unidos y de los que salen de sus país.

Alcaldes de Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Cacahoatán y Unión Juárez señalan que no cuentan con los suficientes recursos para hacer frente a un problema migratorio tan complejo y para ello han hecho alianzas con los gobiernos federal y estatal, así como con agencias internacionales y organismos sociales como Acnur, OIM y la ONU.

Te puede interesar: Venezolanos acusan al INM por persecución y represión

La alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda ha señalado que se encuentra trabajando con los gobiernos del presidente López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón para una atención integral y con pleno respeto a los derechos humanos para la población migrante y refugiada.

La presidenta de Suchiate, Sonia Eloína Hernández señaló que ha pedido en más de una ocasión la ayuda al gobierno federal para atender el fenómeno migratorio en este municipio, por donde ingresan un promedio de 300 a 500 migrantes diarios.

Mundo Caravana de migrantes busca ingresar a Guatemala

Actualmente, con ayuda de una organización civil pretende construir un albergue para atender a las personas en movilidad humana y que llegan a realizar un trámite migratorio a las oficinas del INM que están en puerto fronterizo.

Autoridades de Unión Juárez, a través de su dirección de Comunicación Social, señalaron que a pesar de tener frontera con Guatemala, los migrantes no utilizan esa ruta para ingresar a territorio en su intento de llegar a los Estados Unidos.

De igual forma Gabriel Arce, directora de atención a migrantes de Cacahoatán, precisó que en este municipio solo hay personas de Guatemala que están de manera irregular, pero que viven ahí desde hace 20 años y no tienen la intención ir a los Estados Unidos, por lo que solo los orientan sobre cómo hacer su trámite ante las autoridades del INM.

De acuerdo con la Comar, en Tapachula se han solicitado un promedio 57 mil 857 solicitudes de asilo, de las cuales más de ocho mil son de ciudadanos venezolanos.

Albergues están colapsados

Los albergues de Tapachula como Jesús el Buen Pastor y Belén se encuentran saturados, ante la llegada inusual de migrantes venezolanos, tal y como ocurrió el año pasado con los haitianos.

El albergue Belén, que tiene capacidad para 150 personas, tiene actualmente una población de 500 migrantes, mientras que el albergue Jesús el Buen Pastor con capacidad para 650 y actualmente en su interior hay 1,500, de los cuales 500 son venezolanos.

Los directores de ambos albergues, informaron que la saturación de estos espacios que brindan alojamiento y estadía a los migrantes más vulnerables han estado así desde principio de este año.

Tapachula se encuentra colapsado de migrantes / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Cesar Augusto Canaveral, director del albergue Belén, señala que los migrantes siguen ingresando por la frontera sur de México en busca de llegar a los Estados Unidos a pesar de las nuevas restricciones del gobierno norteamericano y que mantiene dicha instalación con recursos propios y con ayuda de feligreses de la Iglesia Católica y de la iniciativa privada.

“La migración no parará mientras haya necesidad en los países de origen, por ello, es importe que los gobiernos de Centroamérica y Sudamérica busquen estrategias para evitar de su población sigan saliendo”, manifestó.

Por su parte, Olga Sánchez Martínez, presidenta fundadora del albergue del Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante, señaló que la necesidad que tienen es contar con espacios dónde bañarse, dónde dormir y dónde comer un taquito.

Los albergues de Tapachula se encuentran colapsados sobre todo por migrantes venezolanos / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“Fíjate que en esta administración he sido muy apoyada por el presidente López Obrador, desde que él entró no me ha faltado comida, me ha mandado dos veces por año, pero en abundancia. Está por llegarme un apoyo de ellos para iniciar el año que viene. He batallado menos que con las anteriores. Ahorita trabajo, tengo dos negocitos pequeños y de ahí voy sacando esa gotita para pagar la luz”, señaló.

Dijo que Tapachula está colapsado de migrantes y difícilmente autoridades van a ayudar. La diócesis de Tapachula también les da un poco de apoyo, al igual que la iniciativa privada.