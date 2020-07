Músicos se manifiestan con ritmo en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la Asociación de Músicos Coletos, se manifestaron sobre la explanada de la Unidad de Servicios Administrativos, ante el nulo apoyo y atención que han recibido de parte de la presidenta Jeronima Toledo, así como la Directora de Coneculta, Cecilia Flores, quien no los incluyó en un proyecto de 10 millones de pesos a los artistas chiapanecos.

Al respecto, Natividad Cantoral Morales, presidente de la Asociación, dijo que con música se organizaron para realizar una colecta de víveres, ya que a pesar de que el gobierno les dio “una despensa”, no es suficiente para cubrir sus necesidades de los cuatro meses que han transcurrido son oportunidades laborales por las limitaciones de la pandemia del Covid-19.













Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas









Por la tarde estarán de 4 de la tarde a 10 de noche, de este martes, el cual con su música ambientando la plaza, se unieron a modo de manifestación, pues ni la alcaldes de San Cristóbal, ni la instancia estatal, les ha dado la atención de dos meses atrás.

La gran mayoría de músicos empíricos, aclaró no contaron con el respaldo de Cecilia Flores, Directora de Coneculta, ya que una convocatoria que les hicieron llegar por un apoyo económico, detallaba documentos de un maestro de música de profesión, lo que ellos en no su mayoría no cumplen, “solo somos hijos y nietos de músicos”.

Dejó en claro que el apoyo que solicita es para un recurso económico que sirva a modo de préstamo, y de ahí ellos poder rembolsarlo en mejores tiempos o cuando la pandemia pase.

Finalmente invitó a la población que pueda apoyarlos con algo acudan a la explanada de la Unidad Administrativa en la zona sur de San Cristóbal, o bien comunicarse al teléfono 9671062266.