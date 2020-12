Ni el virus para nuestra lucha: Las abejas de Acteal

San Cristóbal de Las Casas.- Con la participación del Coro de Acteal, un rezo de ancianos “para pedirle a Dios fuerzas y seguir caminando para buscar la justicia y la verdad y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dicte el informe de fondo”, danza tradicional, dio inicio a las actividades del XXIII años de la Masacre de Acteal “herida abierta, de memoria y resistencia”.

Durante la participación del presidente de la Voz de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, Simón Pérez López, agradeció y dio la bienvenida a todas las pocas personas que acudieron, esto consecuencia de la pandemia que se vive en el mundo, pero resaltó que gracias a las redes sociales y la tecnología, pueden llegar a más partes del mundo.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Y es que en un mensaje difundido con anterioridad, resaltaron que hemos estado en pandemia desde hace casi un año, cuando “nos dijeron que estábamos en cuarentena pero nosotros en comunidad seguimos, aunque estemos en cuarentena siguen los crímenes, por eso seguimos luchando, ni el virus nos va parar”.





“Esta lucha ya está en camino y no nos ha parado nada, el virus que nos ha amenazado desde hace meses no nos ha detenido porque los criminales no paran, porque los ricos siguen actuando desde su trinchera y nosotros desde aquí, desde nuestras montañas, desde nuestra casa, desde la casa de la memoria y esperanza, estamos con los brazos abiertos en este aniversario de la masacre de Acteal, son bienvenidos a todos lo que quieran luchar, caminar hacia la vida, la construcción de una nueva justicia, verdadera justicia, vida digna”, abundó.

Lamentaron que haya muchos “que se hacen pasar como parte de la masacre, hace poco el gobierno firmó un acuerdo de solución amistosa, que hemos aclarado que Las Abejas de Acteal no tienen ningún tipo de diálogo con el gobierno y muestra es que aquí estamos, seguimos exigiendo justicia, estamos esperando el informe de fondo y aquí estamos”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Esta celebración ha dicho que se contempla que los sobrevivientes de la masacre expliquen cómo está todo, que cuenten cómo están, así como los jóvenes familiares de estos sobrevivientes.

Las actividades concluirán el 22 de diciembre, a las 6 de la mañana, alzarán la bandera de la paz, previo a la concentración en la comunidad de Majomut, de donde parten la peregrinación, justo donde se encuentran las cruces.