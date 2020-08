Niegan atención a trabajador del ISSSTE contagiado de Covid-19

Trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presuntamente contagiado de Covid-19 denunció supuesta negligencia médica, ya que le negaron la atención a pesar de que su saturación de oxígeno estaba en 93 y presentaba todos los síntomas del Covid-19.

Marcos Rangel, explicó que acudió al módulo Triaje en donde seleccionan y clasifican a pacientes con Covid-19 con tos, dolor de garganta, temperatura y diarrea, por lo que una médica le estaba abriendo su expediente por posible coronavirus, pero el coordinador le dijo a ella que no era coronavirus sin valorarlo.





El trabajador mostró el expediente clínico y exigió la intervención de las autoridades del ISSSTE a nivel central. Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





“Yo culpo de esta negligencia médica al médico Francisco Torreblanca, coordinador médico por no hacer bien su trabajo y a la médica la dejo libre de culpa, ya que ella únicamente obedeció lo que le dijo su coordinador”, externó.

Añadió, “el coordinador de médicos sólo me dijo que tenía daño hepático y que no eran síntomas de Covid-19 y que era un caso de ansiedad, pero mi saturación de oxígeno era de 93 y tenía temperatura”.





También responsabilizó a Jesús López Reyna, por no haber dejado químicos en ese horario del hospital y a Eric de León Barrios, director administrativo por la falta del instrumental, así como la falta de equipo.

Detalló, que cuando llegó al Triaje no había insumos y que hasta el oxímetro para medirle su dificultad para respirar hacía falta, por lo cual, es necesario que a nivel nacional tomen cartas en el asunto.

“El módulo Triaje no está funcionando como debe ser y en muchas ocasiones no tiene los insumos necesarios para que funcione. La falta de material no solamente lo he denunciado yo”, expresó.

Señaló que a 7 días de presentar presuntos síntomas de esta enfermedad que tiene más de cinco mil 600 casos de coronavirus, no ha recibido ningún tipo de medicamento de parte de esta institución de Salud.





Finalmente dijo, que aparte de todo esto lo quieren responsabilizar de cosas que él no ha hecho o dicho, por lo que ya inició otro proceso para poder defender y evitar algún tipo de sanción por denunciar esta anomalía.