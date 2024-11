Maestro explica cómo niña perdió parte del dedo en kínder de San Cristóbal

Al mediodía del lunes se registró un accidente en un Kinder en la zona sur de San Cristóbal de las Casas, donde una pequeña de 4 años de edad sufrió una herida en su dedo índice, cuando una de las pequeñas cerró la puerta del salón lesionándola en el dedo. En ese momento, el maestro intervino para tratar de cortar la hemorragia, luego se le notificó a la madre de la menor. Posteriormente, la niña fue trasladada al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde fue atendida en la sala de urgencias, pero lamentablemente perdió una parte del dedo índice. El maestro del grupo aclaró cómo sucedieron los hechos dentro del kínder.

Al respecto, el maestro Juan Alejandro Aguilar Sánchez, encargado del segundo grado grupo A, del kínder María L. Zenteno Zenteno, en conferencia realizada esta tarde del martes, frente a la institución, junto con otro grupo de educadores, señaló que alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer lunes, después del recreo, ingresaron al salón las niñas y niños, pero la pequeña, al tratar de entrar al salón, sufrió un accidente cuando una de sus compañeras cerró la puerta, resultando lesionada en la punta de su dedo índice. Se le dio atención inmediata y la trasladaron al hospital del ISSSTE, donde el médico de urgencias la atendió. Además, ya está en manos de las autoridades para solucionar este problema.

“Lamentablemente, fue una situación muy triste, tanto para los papás como para nosotros. Para mí, como maestro, y más para nosotros como docentes, nos afecta a todos. A los que asisten acá son como nuestros hijos, tratamos de cuidarlos al 100%. Lamentablemente, lo que ocurrió ayer, después del recreo, nos duele. Se aglomeraron las pequeñas, empujaron la puerta y se cerró en ese instante, lesionando a la niña. Hablé con la mamá por teléfono, junto con mi compañera salimos a traerla. Le preguntamos en qué hospital podíamos llevarla, y ella nos dijo que al ISSSTE, ya que ahí tiene una comadre. Después, el médico la revisó y nos informó que perdería una parte de su dedo índice. La piel del dedo estaba pálida. La mamá accedió a que la viera el doctor y le hicieron una pequeña cirugía en el dedo. Ella se movía mucho, así que la abracé. Mi niña tiene 4 años, lo costuraron y nos dieron todos los medicamentos. En su momento, yo estaba nervioso por ver a una niña sufrir con esta situación”, señaló Aguilar Sánchez.

El maestro agregó que el médico le notificó que la niña tenía un huesito astillado, y que el médico hizo lo necesario. Sin embargo, lamentó que mucha gente hablara sin conocer el fondo de los hechos, lo que hizo aún más triste la situación. “Yo no esperaba llegar a ese punto, pero lamentablemente sucedió este accidente. Tengo 33 años de servicio, toda mi vida me he dedicado a la docencia. Claro que me preocupa porque es mi niña, lo único que queremos es que esté bien. Se le brindó un apoyo económico a la mamá para comprar algunas gasas y cubrir otros gastos. Ya está a cargo de las autoridades para darle el seguimiento correspondiente”, concluyó.

