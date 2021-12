Niños con cáncer no reciben atención ni medicamentos: AC

San Cristóbal de Las Casas.- Israel Rivas Bastida, presidente del Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, calculó que hay entre 23 y 30 mil menores en todo el país, con algún problema de tumor, por lo que preocupa que desde el 2018 a la fecha, los niños no han recibido atención profesional, ni provisión de medicamentos por parte de las autoridades de salud.

En entrevista comentó que derivado de esa situación, en un lapso de tres años, han fallecido alrededor de 3 mil niños, por lo que señaló que los culpables directos de esta situación son Hugo López Gatell, sub secretario de Prevención y Promoción a la Salud y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.





“Tristemente se cumplen tres años de que estamos padeciendo este terrible calvario de no tener los medicamentos en tiempo y forma para nuestros niños, eso conlleva a situaciones delicadas como recaídas, y la muerte de más de tres mil menores que no debieron haber muerto con sus medicamentos, esto nos duele mucho porque el Gobierno Federal hace promesas que no se cumplen”, refirió.

Aseguró, que han interpuesto una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República ante esta situación, para que varios funcionarios rindan cuentas, “hay omisión, genocidio porque uno de los elementos de este delito es la intencionalidad, es decir, que exista en el fondo querer matar a muchas personas, porque el Gobierno Federal se da cuenta que no da resultados sus políticas públicas e insisten en ella”.

“Han insistido en cometer el mismo error, cuando saben que están muriendo niños inocentes, por eso creemos que hay una intención de que se mueran, de cometer este acto ilícito, nosotros queremos ver tras las rejas a los responsables de esta tragedia humana”, finalizó.