Niños desplazados de Santa Marta podrían iniciar clases en Polhó

San Cristóbal - Más de dos años, niñas, niños y adolescentes desplazados del sector Santa Marta municipio de San Pedro Chenalhó, no han iniciado clases del ciclo escolar 2024-2025, actualmente están refugiados en la comunidad zapatista San Pedro Polhó, del mismo municipio, los padres señalan que, afortunadamente maestros de la zona 10 están levantando censo y podrían iniciar clases en los próximos días, algunos no aparecen en el sistema, pero se está buscando solución para que los más 110 niños puedan acudir a clases.

Al respecto, Manuel Gómez Velasco representante de los desplazados de Santa Marta, en entrevista con la prensa dijo que muchos niños que ya tienen más de 10 años no saben leer, no acudieron las clases desde su desplazamiento, afortunadamente maestros están llevando un censo para ver cuántos menores no están recibiendo clases, “los maestros levantaron un censo, pero el problema es que los más grandes no aparecen en el sistema, únicamente aparecen como 70 menores, entre niñas y niños”.

Manuel Gómez Velasco representante de los desplazados de Santa Marta / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

“Estamos hablando como unos 70 que están en el sistema, ya llegaron unos supervisores de la zona 10 de Chenalhó y eso es juna buena señal para que los niños reciban clases, hay niños que no pueden inscribirse por la edad porque algunos tienen hasta 10 y 12 años, y en el sistema no lo aceptan, es más no aparecen, nosotros como desplazados queremos que los niños acudan a clases, ellos no tienen la culpa lo que está pasando, llevan 2 años sin recibir clases, hay niños analfabetos, pedimos al gobierno en los tres niveles tomen carta en el asunto, por los menos que nos manden 2 o 3 maestros para que aprendan los niños”, señaló Gómez Velasco.

Finalmente, dijo que los niños deberían de estar recibiendo clases en la escuela, y no en un campamento de refugiados, porque desde su desplazamiento han sufrido de hambres, frio, enfermedades, no tienen cobertores, falta de atención médica, “afortunadamente ya llegar a levantar censo, deben de aprender a leer y escribir, aunque sea las cinco vocales pero que aprendan algo, y que sepan leer y cuando sean grandes sepan hacer algo”.

