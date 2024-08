Más de 100 niños siguen sin ir a la escuela en Chenalhó por desplazamiento

A casi dos años del desplazamiento forzado que afectó a más de 200 personas en el sector Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó, donde varias familias fueron emboscadas y se registraron la quema de casas y vehículos, aún continúan desaparecidas cinco personas. Actualmente, los desplazados se encuentran refugiados en la comunidad zapatista de Polhó, en el mismo municipio. Desde entonces, más de 100 niños han dejado de asistir a la escuela, según informaron esta mañana.

En una entrevista telefónica, uno de los desplazados comentó que, en total, fueron 272 las personas desplazadas del sector Santa Marta en Chenalhó, quienes ahora están refugiadas en una bodega de la comunidad de Polhó. A pesar de su situación, los menores no han asistido a clases durante estos dos años. Además, el personal de Protección Civil no ha entregado víveres, y los niños y personas de la tercera edad sufren del frío sin atención médica.

Entrada al municipio de Chenalhó/ Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

“Desde el 29 de septiembre de 2022, nos vimos obligados a abandonar nuestras casas. Afortunadamente, nos dieron refugio en Polhó, pero la situación más grave es que las niñas y niños no van a la escuela. En total, son 115 menores que no asisten a clases y que probablemente perderán el ciclo escolar 2024-2025, que comenzó el lunes pasado en todo México. Los niños no están recibiendo atención educativa”, explicó uno de los desplazados.

Por otro lado, integrantes de Derechos Humanos de la región indicaron que la comunidad de La Esperanza, también en el municipio de San Pedro Chenalhó, enfrenta una situación similar debido al conflicto armado con el vecino municipio de Pantelhó. Los niños y los padres temen ser agredidos, por lo que no asisten a las clases. “Desconocemos cuándo podrán comenzar a recibir clases, ya que los maestros tampoco están llegando a las escuelas”, añadieron.

