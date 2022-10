¿No hay indicios? Autoridades no aclaran caso de intoxicación en Bochil

A 15 días de la intoxicación masiva en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil, Chiapas, las autoridades no han revelado las causas que provocaron que 110 estudiantes requirieran atención médica de emergencia.

Juan “N” padre de familia de uno de los adolescentes que resultaron afectados, señaló que ya han pasado muchos días y siguen sin saber los resultados de la investigación y sobre todo quién fue el responsable.

"Pues quien sabe, ya ve que todo movimiento ya es puro dinero, las autoridades ya no hacen su trabajo como es, de hecho ya se sabe todo lo que hacen, tal vez se le de seguimiento pero hasta cuando ellos quieran, como no ellos fueron los perjudicados, no creo que lo den rápido".









Declaró que hasta el momento lo único que les han dicho es que siguen revisando los análisis, sin embargo, desconocen si le darán prioridad al caso o dejarán que transcurra el tiempo para luego dar carpetazo a la investigación.

“Nada más nos han dicho que le van a dar seguimiento y nosotros esperamos que lleguen con los culpables, haber si logran agarrar a los cabrones que hicieron todo este daño”, señaló de manera enérgica.

El padre de familia enfatizó que la semana pasada su hijo acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito, para emitir su declaración, donde únicamente le hicieron unas preguntas al menor sobre lo acontecido el pasado 7 de octubre.









En cuanto a la Jornada de Prevención que implementó la Secretaría de Educación de Chiapas en coordinación con el sector salud, seguridad y derechos humanos, el lunes 17 de octubre en las escuelas del municipio, consideró que no ha funcionado, puesto que la situación sigue igual y ellos no tienen una respuesta de las autoridades.

“No creo que haya ayudado mucho porque no se ha visto movimiento de que estén haciendo su trabajo aquí en el ministerio, pienso que ya vieran dicho quiénes son los culpables o algo así, no han dicho nada”.

Cabe destacar que ese mismo día, algunas madres y padres de familia, denunciaron que han recibido amenazas de muerte vía telefónica, para que dejen de hablar de la situación ante los medios de comunicación, por lo que intuyen el objetivo es dar carpetazo a las investigaciones, a pesar de que en su momento el gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República retomó las investigaciones.









Mientras que este viernes durante la conferencia matutina, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador descartó que la causa de intoxicación en estudiantes de las diferentes escuelas de Chiapas se deba a cocaína.

"Ya se está normalizando la situación, se descarta lo de la cocaína. Se están viendo las causas, al parecer es una sustancia en el agua, pero afortunadamente nada peligroso ni vinculado con adicciones. Ese es el primer reporte", puntualizó.