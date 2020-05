No hay policías municipales enfermos de Covid-19: Félix Penagos

San Cristóbal de Las Casas.- El Director de la Policía Municipal de San Cristóbal, Félix Penagos Madrigal, aseguró que ningún elementos de la policías presenta algún síntoma de Covid-19, ya que desde el principio de la presencia de este, tomaron todas las medidas y mayormente con aquellos elementos propensos o alguna enfermedad.









No tenemos casos reportados en la policía municipal, desde el principio de la pandemia tomamos medidas preventivas con el personal que rebasada los 60 años, que tiene diabetes, hipertensión, una enfermedad de este tipo, para que se tomarán las medidas de salud, dijo entrevistado en una estación de radio local.









Explicó que en la entrada a la corporación instalaron un filtro donde les toman la temperatura, además de darles gel, y unas preguntas para saber si no tienen algún síntoma de gripe, de tener algún síntoma es mandado a su cita medica, para que cumpla con el resguardo de su salud.









Muchas veces pensamos que por no disponer de uno o dos elementos te va afectar la operatividad, es preferible enviarlos a casa, que tomen sus medicamentos, que se mejoren y una vez al 100 por ciento su salud, puedan rendir lo que deben en el trabajo, no se exponen y no exponen a los compañeros, ni a sus familias, apuntó.









Penagos Madrigal puntualizó que como corporación trabajan en una prevención, pues con “este tema del Covid-19 nos viene a cambiar la vida, estamos viendo un repunte del día de ayer (jueves) a hoy (viernes) de casos de contagios, esto nos va cambiar la vida".

Es de mencionar que extraoficial se supo que un 60 por ciento de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en la zona altos, han presentado síntomas de enfermedades respiratorias.









Es decir tenemos que modificar nosotros como policías nuestra forma de trabajar pero como ciudadanos ser mas solidarios, mas conscientes, tras modificarse la forma en la que vamos a vivir las familias en que vamos a trabajar con las empresas, negocios, en fin la vida nos viene a cambiar y buscar de buena manera cómo adecuarnos, sumó.









En esta cuarentena aseguró la violencia intrafamiliar se sigue dando, aun con la ley seca por los efectos de el alcohol en algunas personas “pues el 73 por ciento de las llamadas de emergencias de faltas administrativas, están asociadas al consumo de alcohol”.

“Hay personas que tienen necesidad y van a seguir teniendo necesidad de trabajar pero lo tiene que hacer de una forma buscando resguardar su salud, su vida y hacerlo con todos los cuidados, nos cuidemos para no perjudicar a nuestro familiar”, concluyó.

