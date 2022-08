¡No más vitamina T! Aumenta precio de los tacos debido a la inflación

La inflación y el incremento de los precios de los insumos básicos para elaboración de los tacos hará que el precio de este producto incremente entre uno o dos pesos en los próximos días o en un mes.

Los insumos que más han incrementado en los últimos meses son la carne, gas y tortilla, productos primordiales para la elaboración de los tacos, ya sea de carne de res, puerco o pollo.

Valeria Quintan, encargada de las dos sucursales de tacos Casa Blanca en Tapachula, mencionó que analizan el incremento del precio de los tacos, como lo ha anunciado la matriz de la capital chiapaneca (Tuxtla Gutiérrez).





“En Tapachula los tacos se mantendrán en 15 pesos en las dos sucursales. El precio se podría incrementar un peso el próximo mes, ya que estamos tratando de mantener los costos para no afectar a nuestros clientes”, la inflación está afectando a todos los que tienen un negocio y por más que traten de mantener los precios no se puede por los incrementos de los insumos, expresó.

Mauricio González, que vende tacos al pastor, aseguró que los tacos podrían subir dos pesos en su negocio, porque no pueden seguir manteniendo el precio de 13 pesos por el incremento de los insumos.

Explicó que el precio del aguacate, tomate, limón, carne, gas y la tortilla no les deja otra opción que a partir del 16 de agosto subirles los precios a los tacos al pastor, “Todo lo que estamos ganando solo sirve para pagar a los empleados, ya no estamos obteniendo ganancias y si se pone un negocio es para ganar algo, no para perder”, abundó.





Taqueros aseguran que no están obteniendo ganancias por los altos costos en los insumos / Foto: Archivo | Diario del Sur

Concepción Guadalupe García, que vende tacos de guisado en Solidaridad 2000, mencionó que también le subirá el precio a los tacos a dos pesos en los próximos días, “Ahora estamos platicando con la familia sobre a partir de cuando le subimos el precio a los tacos y estamos pensando que sean a dos pesos”, externó.

Añadió que todo está demasiado caro en la ciudad y el dinero ya no alcanza para comprar todos los insumos de los tacos como en meses atrás, precisó que los tacos los esta vendiendo actualmente en 14 pesos y pasarán 15 pesos en los próximos días, sin precisar en que fecha le incrementarán su valor.

Productos primordiales para la elaboración de los tacos, ya sea de carne de res, puerco o pollo han aumentado mucho de precio / Foto: Archivo | Diario del Sur