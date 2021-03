No permitirán instalar casillas en zona media alta de Tapachula

Representantes de comunidades de la zona media alta de Tapachula dieron a conocer que no permitirán las instalación de las casillas en sus comunidades, pues están en total abandono de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los inconformes, indicaron que necesitan mayor seguridad, apoyos para el campo, mejorar la educación, la atención en materia de salud y mejor sus caminos saca cosecha.





Al respecto, Telma Calvo, presidenta del comisariado ejidal de San Antonio Chicharras, advirtió que están cansados del abandono que viven, por ende, acordaron que no dejaran instalar las casillas electorales en la zona media alta sino atienden sus demandas.

“La gente esta molesta porque no nos atienden, no se que pasa con esta zona de la ciudad, pues no tienden nuestras demanda de seguridad, caminos, salud y educación”, expresó. Aseguró, que son años de abandono y los que llevan luchando para que las autoridades los escuche, pero hasta ahora nadie hace nada.





Si las autoridades no nos voltean a ver antes de las elecciones no permitiremos que se instalen las casillas





“Si las autoridades no nos voltean a ver antes de las elecciones no permitiremos que se instalen las casillas, pues ya estamos cansados de que no nos hagan caso”, abundó. En este mismo sentido, Carmelino Díaz, representante del cantón Santa Elena, indicó que es necesario que el gobierno federal designe recursos para mejora los servicios básicos de todas las comunidades rurales del municipio.

Detalló, que están cansados de enviar oficios y que las autoridades federales, estatales y municipales no les hagan caso, por ello, insistió que se opondrán a que se instalen las tres casillas que se instala en la zona.

“Son muchas las necesidades que tenemos en las distintas comunidades de la zona alta de Tapachula y nadie hace nada al respecto, por eso no dejaremos que instalen las casillas al interior de nuestras comunidades”, finalizó