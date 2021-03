No pertenecemos a ningún partido: Frente Popular Campesino

San Cristóbal de Las Casas.- "El Frente Popular Campesino, nosotros como luchadores sociales, no estamos en ningún partido político, con ningún candidato, nosotros estamos en las calles, pero también respetamos a otras organizaciones que apoyan a los partidos políticos pero nosotros no, como Frente Campesino y Organización Indígena de Chiapas pedimos solución a nuestras demandas no somos de ningún partido nuestra idea es estar en las calles".

Así lo aseguró Lucio Jiménez Velasco, coordinador de la Organización Indígena de Chiapas, quien exigió justicia por el asesinato de su hermano y un cese al hostigamiento contra la organización, dijo que ellos se encuentran ajenos a los partidos políticos, ya que las intenciones de la lucha social que han emprendido para exigir justicia para sus demandas.

Asimismo, dijo que el asesinato de su hermano no puede quedar impune, "Juan Carlos Jiménez Velasco era un joven con una vida adelante ya va cumplir años su hijita, no se vale que gente de la delincuencia haga esas cosas, mandaron asesinar a mi hermano, no hay avance en la justicia nos reprimen y detienen a nuestros compañeros, la marcha es para eso, pedir la libertad de nuestros compañeros".

"También pedimos a las autoridades un alto a los hostigamientos, tenemos demanda en contra de agresiones pero ya cerraron el caso, cómo es posible si hemos estado pidiendo justicia y no han detenido a los delincuentes, ya estamos cansados, nos estamos preparando para otra movilización porque el gobierno nos va escuchar hasta que vayamos a dónde están".

"Vemos que nos cierran las puertas como Frente Campesino, también este movimiento es por los desplazados de Santa Catarina, tendremos que ir a pedir una mesa de justicia a la capital Tuxtla Gutiérrez", concluyó.