No se debe extender el poder del Concejo Municipal de Oxchuc

El concejo municipal de Oxchuc no debe eternizarse en el poder, sus funciones deben concluir el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero del 2025 deberán tomar posesión nuevas autoridades municipales de ese lugar, dijo el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, el diputado de Morena, Marcelo Toledo Cruz.

El actual concejo municipal de Oxchuc asumió el cargo a finales de febrero del 2022, encabezado por el profesor Luis Sántiz Gómez, y no deberá prolongarse en el cargo, "a veces se le exige mucho a las autoridades pero los ciudadanos ponen la parte qué les corresponde; Oxchuc es el único municipio de los 124 que se rige por sistemas normativos internos que consiste que en una asamblea municipal puedan ellos elegir a sus autoridades".

Sin embargo, afirmó, esto no ha sido posible, la asamblea de elección de autoridades de diciembre del 2021 no se realizó por hechos de violencia, no hubo la conclusión de su proceso electoral por sistemas normativos internos y al concluir el 31 de diciembre de ese.año el periodo del primer ayuntamiento por libre determinación no había autoridad, por lo que el Congreso del Estado nombró concejo municipal, que por inconformidad de la población no tomó posesión y se tuvo que nombrar un segundo concejo municipal que asumió el cargo a finales de febrero del 2022.

Lamentablemente no han construido acuerdos, han habido fallecidos, constantes bloqueos, han habido constantes denuncias y la Secretaria de Gobierno ha puesto mucho de su parte, los ha convocado a reuniones, los ha invitado a trabajar, sin embargo, hay cierta resistencia, y lo nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, si no se ponen de acuerdo, y si no hay elecciones, habrá que nombrar un concejo municipal, pero son otras las autoridades tendrán que aplicar otras medidas, explicó.

El concejo municipal de Oxchuc establece una temporalidad, debe concluir funciones el último día de diciembre de este año, antes de esa fecha deben nombrar su nueva autoridad, el 1 de enero del 2025 debe asumir nueva autoridades municipales y el llamado es a que todos colaboren, a qué todos participen, hay líderes políticos, hay protagonistas que no abonan a la paz, todos dicen que quieren lo mejor para su pueblo pero no hacen lo mejor para ello, lo ideal es que el municipio pueda volver a la paz y a la seguridad, insistió Marcelo Toledo.

Diputados del Congreso del Estado fueron observadores de la asamblea general electiva de enero del 2019 dónde las comunidades indígenas de Oxchuc acordaron que el método de elección de sus autoridades sería los sistemas normativos internos, pero no han construido acuerdos para su beneficio y es una actividad que deben desarrollar ellos mismos, apuntó.

