No soy un héroe, sólo hago lo que amo; salvar vidas

José Francisco Escott, es un joven médico que platicó para esta casa editorial que esta enfermedad con la que lucha todos los días es fatal, principalmente para las personas que tienen una enfermedad degenerativa como diabetes, hipertensión o cualquier otra.

Comentó, que él trabajaba en el área de urgencia en el hospital rural de Instituto Mexicano del Seguro Social de Motozintla, pero debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus lo pasaron a atender a pacientes con esta enfermedad que tiene más de seis mil 600 contagiado en Chiapas.

Indicó, que el momento más difícil que pasó fue cuando le informaron que se tenía que ir al área Covid de dicho nosocomio, ya que en lo primero que pensó fue en sus padres porque temía contagiarse de esa enfermedad y trasmitírselas a ellos.

“Yo estuve separado de mi familia alrededor de 20 días a pesar que me cuidaba con todas las medidas sanitarias para no contagiarme de esta enfermedad, ahora los veo cada fin de semana y realizo todos los protocolos para evitar contagiarlos”, narró.





Luchar todos los días en contra de esta enfermedad me cambió la vida, porque no sabía de qué se trataba el Covid-19 que hasta hoy no tiene un medicamento para curarlo

José Francisco Escott; Médico general que atiende a pacientes con coronavirus en Motozintla





Detrás del escritorio de una clínica particular en donde trabaja los fines de semana, comentó que es muy complicado luchar en contra de este virus, ya que causa una reacción diferente entre los pacientes.

“Una de las principales preocupaciones de los pacientes cuando llegan por atención médica de manera urgente es saber si superarán esta enfermedad que ha provocado el deceso de miles de personas en el país”, comentó.

Con el rostro cansado por el gran trabajo que hace por salvar vidas, comentó que el momento más difícil para ellos es ver cómo se mueren las personas a causa de esta enfermedad fatal. “Es una impotencia que nos cala hasta los huesos, porque lo único que nosotros queremos como médico es que nuestros pacientes superen esta enfermedad que está matando muchas personas el mundo”, abundó.





Expresó, que es muy gratificante cuando un paciente se recupera, pero por el otro lado, es muy doloroso ver que se hace todo lo que está en sus manos para que el paciente progrese y no se logre el objetivo.

“Llevo casi 3 meses atendiendo a pacientes Covid y seguiré luchando hasta que esta situación mejore. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar en esta batalla, por cuidarme y protegerme de esta enfermedad, agradezco a mis papás por todo el esfuerzo que han hecho durante toda mi carrera, por apoyarme y darme ánimos desde que inició esta lucha”, externó.





Mencionó, que los pobladores de la Sierra Madre de Chiapas tienen miedo de ir a los hospitales por todos los rumores que sólo llegan a morir, cuando la realidad es otra, ya que los médicos y enfermeras lo único que buscan es salvar vidas.

Finalmente, pidió a la población que tomen las medidas sanitarias para protegerse de esta enfermedad, para que baje la saturación que se está viviendo actualmente en los hospitales con pacientes de coronavirus.

