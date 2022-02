Normalistas se niegan a pagar colegiatura en San Cristóbal

Cerca de 300 estudiantes de la Escuela Normal Lic. Manuel Larráinzar en San Cristóbal de Las Casas, se niegan a pagar la colegiatura bimestral de mil 800 pesos, por lo que exigen a las autoridades educativas realizar un descuento este cobro exagerado.

Luego de una circular qué giro la dirección de la institución que, en breve deberán pagar los estudiantes la cantidad de mil 800 pesos bimestrales, esto como pago de colegiaturas, el cual los normalistas han manifestado que no cubrirán dicha cuota.





Lee también: Estudiantes de la Normal Manuel Larrainzar mantienen tomadas las instalaciones





"De acuerdo a una circular que envió la directora de la institución, nosotros como estudiantes según debemos de cubrir la cantidad de mil 800 bimestrales cómo pago de la colegiatura que debe de cubrir cada estudiante, el cual no vamos a pagar esa cantidad porque no tenemos dinero y por la pandemia no hemos logrado conseguir trabajos, nosotros somos hijos de campesinos y no tenemos esos recursos", señalaron en entrevista.

Dijeron que con el anterior director de la Escuela Normal tuvieron un descuento, en ese tiempo se pagó únicamente 800 pesos, por lo que exigen a la actual directora hacer el descuento como lo han hecho anteriormente directores.

Finalmente, dijeron que continuarán con su lucha y que las instalaciones de la Escuela Normal Lic. Manuel Larráinzar continuará tomada por el grupo de estudiantes quienes exigen mejores instalaciones de la institución.