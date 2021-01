Nos urge un permiso para circular en México: Migrantes

Un grupo de migrantes centroamericanos pidió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) agilice sus tramites migratorios para tener un permiso y poder circular en territorio mexicano, ya que llevan meses varados acá y quieren seguir su camino a los Estados Unidos.

Los extranjeros, comentaron que están cansados de ir a la COMAR y pedir una cita, ya que cada vez que llegan les alargan la fecha para ser atendidos por las autoridades mexicanas.

Detallaron, que les quieren dar un permiso pero sólo para estar en esta ciudad y ellos están solicitando un documento que les permita circular en todo el territorio mexicano para poder llegar a la frontera norte y buscar cruzar a Estados Unidos.

Oscar, que viaja con su hijo, precisó que no pueden estar esperando mucho tiempo para poder recibir un documento de las autoridades de mexicanas, ya que si ellos salen de su país es por necesidad.

“Ahorita nos acaban de dar una cita para el 3 de febrero y estar otro mes en esta ciudad sin trabajo, sin que comer y sin ayuda para poder salir adelante no se puede aguantar. Además este documento con la fecha de 3 de febrero que no dieron hoy, es para que nos den otra fecha para que nos hagan la entrevista”, expresó.

Aseguró, que ellos salieron de su país de origen porque perdieron todo por los huracanes Eta e Iota que afectaron gravemente a ese país centroamericano.

Miguel, con su cita en mano, comentó que lo único que quieren es llegar a los Estados Unidos para poderle mandar ayuda a su esposa y sus dos hijos que se quedaron en San Pedro Sula, Honduras, con los poco que les dejo la tormenta Iota.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“El Honduras no tenemos nada, no hay comida, no hay trabajo, por ende, estamos migrando para que sobrevivan nuestras familias que aún siguen en nuestro país, pero con la tardanza de las autoridades mexicanas para que podamos obtener un documento se agudiza su situación” externó.

Destacó, que muchos hondureños están salieron de su país, pues confía que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumpla con su promesa de campaña de cambiar el rostro de la estrategia migratoria de ese país.

Finalmente, dijo que si las autoridades mexicanas siguen retrasando su trámite migratorio no les quedará de otra que arriesgarse a seguir avanzando de manera ilegal para alcanzar la frontera norte con Estados Unidos.