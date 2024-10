Nueva administración de Ocosingo recibió con montones de basura las calles de la ciudad

Ocosingo.- La nueva administración del municipio de Ocosingo quienes tomaron protesta el día de ayer martes 1 de octubre, será presidido por la doctora Angélica Méndez como Presidenta Municipal Constitucional correspondiente del 2024-2027, durante la toma de protesta se observaron montones de basuras en las calles de la ciudad debido a que el ayuntamiento anterior no resolvió el tema del entierro sanitario, por lo que la misma ciudadanía se encargó de sacar sus basuras en las calles, otros fueron depositados frente a las instalaciones del DIF Municipal como señal de protesta.

Al respecto, la nueva administración a través de la dirección de Limpia Municipal, desde la mañana de este miércoles se encargaron de enviar los recolectores de basura para levantar los desechos que estaban depositados en las banquetas de las calles de la ciudad de Ocosingo, a pesar de las exigencias de la ciudadanía al ayuntamiento anterior para levantar la basura, hicieron caso omiso, porque el entierro sanitario ya no estaba funcionando por falta de pago y se vieron obligados depositar en otro basurero en el municipio de Altamirano, pero ante el bloqueo carretero que se registró ya no fue posible depositarlos, por lo que los montones de basura se observaron en diversas calles de la ciudad, mientras otros grupos de personas depositaron los desechos frente al domicilio particular del expresidente municipal Gilberto Rodríguez de los Santos.

“Las demandas de la ciudadanía fue que los montones de basura en las calles sean recolectadas por los camiones y lamentablemente no hicieron caso las autoridades pasadas, hasta el día de ayer y hoy por la mañana se observaron los montones de basuras pero ya la Dirección de Limpia de esta nueva administración se están haciendo cargo, porque enviaron los camiones a levantar las bolsas de basuras que estaba generando más dolor, pero los desechos permanecerán dentro del camión recolector, porque no existe entierro sanitario para depositar las toneladas de basura”, señaló uno de los pobladores.

La nueva administración a través Limpia Municipal este miércoles se encargaron de enviar los recolectores de basura para levantar los desechos / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Finalmente, indicó que esta misma tarde podría quedar limpio las calles de la ciudad, porque desde hace muchos días estaba generando un olor fétido, la misma ciudadanía se encargaron de depositar sus bolsas de basura en las calles como señal de protesta, pero jamás fueron levantados las toneladas de basura, “ahora la ciudadanía exigen a la nueva administración solucionar el problema que tiene actualmente en el entierro sanitario, se sabe que el anterior ayuntamiento dejó deudas con los propietarios del predio”.

