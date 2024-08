Es nombrado el nuevo director de Melel Xojobal en San Cristóbal

San Cristóbal - Hay nuevo director de la organización Melel Xojobal (Luz Verdadero), el cambio se llevó a cabo dentro de las instalaciones de esta organización en San Cristóbal de las Casas, Jennifer Haza Rodríguez quien estuvo nuevo años al cargo de esta organización, los directivos acordaron realizar cambios y nombran a Ricardo Alejandro Bautista Salas como el nuevo director de esta organización quien se hará cargo de la población infantil y que estarán al pendiente las instalaciones del organismo.

Al respecto, Ricardo Alejandro Bautista Salas, director de Melel Xojobal, en entrevista dijo que a partir de ese momento será el director de la organización, indicó que existen diferentes maltratos hacia la comunidad infantil, ellos ocupan las calles para vender sus productos, muchos son obligados y otros con la autorización de los padres, en ocasiones la organización les preguntan quién los manda a vender, pero ellos tienen diferentes comentarios, el principal responsable de vigilar y cuidar los infantes son las autoridades en los tres niveles de gobierno, ellos pueden evitar que sean objetos de maltrato.

“Justamente tuvimos una ceremonia donde se llevó a cabo el proceso de entrega de manera simbólica al cargo de la organización, ahora soy el director de Melel Xojobal, llego trabajando aproximadamente 5 años, soy originario de San Cristóbal, el trabajo que hacemos es principalmente fortalecer los procesos y acompañamientos de niñas, niños y adolescentes, los trabajadores de la organización, uno de los elementos principales es velar nuestro trabajo, nuestro andar en el pueblo, por su supuesto apoyar a la infancia”, señaló.

Indicó que la infancia en Chiapas y en San Cristóbal, están viviendo un desplazamiento forzado, ocasionado por diferentes problemas que tiene Chiapas, “hay violencias políticas, de la familia, por la violencia, todos estos conceptos empiezan a afectar el desarrollo de las infancias".

“Los responsables directos para defender los infantes, es la sociedad, las organizaciones, la familia, sobre todo el estado, procurar, crear y fortalecer espacios seguros, espacios organizados para los infantes para no ser maltratados, promover leyes a las cámaras de diputados, además hay pequeños vendiendo en las calles, los infantes tiene el derecho al trabajo, también en las comunidades realizan trabajo en familia, si nosotros nos acercamos a ellos porque trabajan, ellos nos dan otra perspectiva, no es tanto de la explotación o de la violencia, ellos trabajan para ayudar a sus padres, trabajan para estudiar, tener una mejor calidad de vida, entonces no hay que señalarlos, en este tenor exigir al estado que procuren vigilar y cuidar a los infantes”, concluyó.

