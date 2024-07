¡Se va de Tapachula! Jaime Calderón es nombrado Arzobispo de León, Guanajuato

Tras casi 6 años como responsable de la Diócesis de Tapachula, el monseñor, Jaime Calderón Calderón deja esta ciudad fronteriza tras ser nombrado por el Papa Francisco como Arzobispo de la Arquidiócesis de León, Guanajuato.

En una carta dirigida a los sacerdotes, monseñor, Jaime Calderón Calderón expresó sentirse con sentimientos encontrados en su corazón, ya que durante este tiempo Dios le ha permitido conocerlos y quererlos.





Dijo que cuando llegó le pidió a Dios insistentemente ser el obispo que la población de esta zona necesitaba, y él cumplió, sin embargo, sus limitaciones impidieron quizá hacer todo lo que se necesitaba.

Señaló que tiene la conciencia en paz al saber que hizo todo y solo lo que sus fuerzas humanas le permitieron, por lo que agradeció por aceptarlo en este hermosa tierra y ayudarlo a crecer en el camino, el conocimiento y en el amor al Señor.

"El mismo señor que me trajo es quien ahora me lleva de estas tierras, pido disculpas sinceras y sentidas si no comprendí, ayudé o hice lo que debiera por cada uno de ustedes. Ruego su perdón pido su oración por este servidor" abundó.

Indicó que la Nunciatura Apostólica le ha pedido que a pesar de que ya no es Ordinario de la Diócesis de Tapachula, siga con la responsabilidad de seguir guiando con todos los derechos y deberes hasta la toma de su nueva encomienda.

Detalló que estará hasta el 12 agosto en Tapachula, ya que el Derecho Canónico le permite como máximo dos meses para asumir el nuevo cargo, por lo que ha acordado con el arzobispo emérito de León, Alfonso Cortés que su toma de posesión será el lunes 19 de agosto a las 11 am.

Indicó que una vez que asuma el nuevo compromiso, tocará al Colegio de Consultores en los 10 días subsiguientes, discernir, decidir, y elegir a un nuevo administrador de la Diócesis de Tapachula hasta que sea nombrado el nuevo obispo diocesano e informar a la Nunciatura Apostólica como los protocolos lo requieren, para que esta a su vez le comunique a la Santa Sede en Roma.