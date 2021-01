Obispo pide que migrantes se cuiden por la pandemia

San Cristóbal de Las Casas.-“Cuidar lo más posible y que cuiden a los suyos, sobre todo si viajan con personas frágiles: niños o adultos mayores, abuelo, ellos mismos van cruzando en grupos que están con mucha cercanía, muchas regiones y van a entrar en contacto con muchas personas, de por sí es difícil un cruce que lleva muchos meses por todo el territorio, más con esta situación de pandemia con el repunte de pandemia, ellos se arriesgan, nos toca nuestro espíritu humano y cristiano, sin rechazarlo”.

Lo anterior lo expresó el obispo de la Diócesis de San Cristóbal Rodrigo Aguilar Martínez, al abordar el tema de los migrantes que están llegando a territorio mexicano, tras indicar que la parroquia de Tapachula, se ha mostrado generoso, la población diocesanas, y en esta ciudad también hay casas de migrantes que están apoyándolos.

Municipios En parroquias y templos evangélicos van contra el Covid-19

El prelado indicó que los migrantes que llegan a San Cristóbal, los llevan a la casa, “me dicen a veces 80, 100, 150, cuando era ausencia de pandemia llegaban más de 100, ahorita es diferente porque es dependiendo la capacidad de la casa, la casa era rentada y la pidieron, están ahorita provisional en otra, en lo que se construye otra”.

En conmemoración a un los 10 años de la Pascua de jTatik Samuel detalló que este lunes se tiene programado una celebración en María Auxiliadora, pero no se realizará la peregrinación acostumbrada el 25 de enero, con lo criterios de que no se llenará y al ser uno de los más grandes, en cuanto se tenga el cupo permitido, no se permite el acceso de nadie más, respetándose la sana distancia, “de los pueblos vienen representaciones, la celebración se va transmitir”.

Esta noche de domingo, Aguilar Martínez dejó ver que se realiza una oración, además de otras actividades recordando a jTatik Samuel, en la que se busca que participen jóvenes, pues su legado que dejó en la Diócesis data de 25 años y muchos desconocen quién fue, y se presentará su testimonio.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

A pregunta expresada sobre la situación de los religiosos y religiosas de esta diócesis en general en las comunidades por COVID, consideró que la alimentación y el tema de la medicina alternativa o herbolaria, les ha dado resultado, porque muchos no han tenido cercanía de médicos, y se atienden con eso y obtienen buenos resultados.

“Seguir el protocolo, el cuidado está habiendo más muertos y contagiados, y si Dios nos concede la vida, que sepamos usarla no de forma egoísta, sino para bien de los demás. Invitó a que en esta pandemia se acerquen más como familia, se conozcan más, que lo manifiesten”, abundó.

Aplaudió la postura del presidente de los Estados Unidos, al aceptar la residencia de los migrantes, además de la suspensión en la construcción del muro, a lo que alude puedo haber ayudado el mensaje del papa, quien también fue migrante y sus declaraciones hechas.