OCEZ-CNPA liberan a funcionarios retenidos

Ángel Albino Corzo.- Un grupo de personas pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata de la Coordinadora Plan de Ayala (OCEZ-CNPA) mantuvieron retenidos por más de 24 horas a funcionarios públicos debido a que les fueron retiradas de circulación tres unidades de taxis.

Se supo que en un operativo efectuado por las autoridades viales en Tuxtla Gutiérrez, tres taxis aparentemente “piratas” pero que forman parte de la organización OCEZ fueron retenidos, situación que causó molestias a líderes de la agrupación en este municipio, por lo cual acudieron a la delegación de tránsito para llevarse a funcionarios públicos, en espera de que autoridades pudieran liberar sus taxis.









Se supo que los poco más de 30 militantes de la organización llegaron al municipio de El Parral para llevarse a Jaciel Mundo Sánchez, delegado de tránsito de la región, además de los policías José de Jesús Clemente Vicente y Alfredo Ramírez Rojas.

Los oceístas se dijeron en contra de los operativos montados por las autoridades, por lo que ponían en condición la devolución de sus unidades para liberar a los funcionarios retenidos.

Además de exigir que las autoridades también les otorgaran concesiones de transporte, pues no querían que les volvieran a retener ninguna unidad, dando a conocer que sólo así liberarían a los retenidos.













Hasta el lugar de los hechos acudieron autoridades del gobierno estatal y de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para reunirse con los líderes de la OCEZ a fin de negociar la liberación de los funcionarios, sin que hubiese represalias de por medio.

Fue así que pasadas las 22:00 horas del pasado martes, las autoridades lograron que los dos elementos policiacos y el delegado de tránsito pudieran quedar libres, en el cual una fuente de la SMT dejó en claro que no se otorgó concesiones y mucho menos se liberaron las unidades de taxi retenidas por irregulares.

No dijeron cual fue el motivo que llevó al convencimiento de los funcionarios, aunque se destacó que no hubo acciones violentas y que no se procederá legalmente contra quienes retuvieron a las personas.