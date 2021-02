OCEZ mantiene bloqueo carretero, insiste mesa de atención

San Cristóbal de Las Casas.- Uberlaín Aguilar López, vocero de la Organización Campesina Emiliano Zapata, dio a conocer que mantienen un bloqueo carretero en El Cascajal, Venustiano Carranza, para pedir al gobierno se instale una mesa de diálogo, para que se regularicen 581 de hectáreas de tierra que ocupan desde 1995, ya que tienen temor de ser desalojados.

En conferencia de prensa, aseguró que desde el inicio del sexenio se encuentran pidiendo la mesa de diálogo, pero no se ha dado, por lo que decidieron salir a manifestarse y llegaron a esta ciudad para dar una conferencia de prensa, y pedir se respete la minuta acordada con gobiernos anteriores, lo cual beneficiaria a 600 familias que ocupan esas tierras y también las trabajan.

“No se han comprometido en ningún documento, de ninguna manera; el ex secretario Ismael Brito verbalmente hizo compromiso con la organización que se iba se estaba haciendo la gestión de los recursos ante Hacienda del Estado, que ya tenían una porción para hacer las primeras compras, sin documentos, se fue el secretario, y no se regulariza nada”, dijo.

Aguilar López aseguró que existe buena disposición de los dueños de vender y no tienen ningún conflicto jurídico con ellos. Las tierras se encuentran dentro de las comunidades de Carranza, Guadalupe La Cuchilla, Santa Rufina Las Perlas, 28 de Junio, Nuevo San José La Grandeza, entre otras.

“Afortunadamente de ahí se saca la comida, no queremos que Gobierno nos desaloje, con eso que dicen nada fuera de la ley, todo bajo el orden, lo han aplicado con otras organizaciones, no queremos que nos desalojen, queremos regularización de estas tierras, se ha mantenido tranquilo, pero pueden optar por sacarnos, si no se resuelva puede incrementar la movilización”, concluyó.