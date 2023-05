¡Autoridades callan! Nadie da informes sobre el operativo en Frontera Comalapa

A un día de que iniciara el operativo de las fuerzas federales y estatales en el municipio de Frontera Comalapa no se tienen resultados, pues se complica alcanzar la cabecera municipal, las autoridades avanzan poco a poco por la resistencia que ponen algunos pobladores de la zona sierra de Chiapas, esto, desde el día de ayer que inicio la movilización militar.

Autoridades no han informado de manera oficial los resultados del primer día de operativo, pues únicamente pudieron llegar al ejido Joaquín Alemán Gutiérrez y aún no llegan a la cabecera municipal.

Hasta el momento no hay resultado positivos o detenciones por la violencia que se vive en esta zona de Chiapas, lo que provoca que cientos de familias dejen Frontera Comalapa por el miedo.

Las autoridades se movieron a la zona debido a los constantes enfrentamientos y el reclutamiento forzado que hacen grupos de la delincuencia organizada en esta zona fronteriza, por el control del tráfico de todo.

Ciudadanos se oponen al ingreso de las fuerzas federales / Foto: Cortesía | Pobladores

Cabe resaltar que los enfrentamientos se recrudecieron desde la semana pasada, sin embargo, las autoridades apenas se movilizaron el martes a la zona en disputa, según versión de ciudadanos, se oponen al ingreso de las fuerzas federales porque no confían en las autoridades, pues siempre llegan a donde no hay problemas y no están en la zona de la problemática.

Diario del Sur ha tratado de conseguir información oficial con todas las corporaciones que participan en este operativo, pero no se ha encontrado una respuesta positiva de lo que ocurre en Frontera Comalapa.