OPEZ en Chiapas amaga con realizar bloqueos el próximo 30 de julio

San Cristóbal de Las Casas.- Octavio Zunun Aguilar, dirigente regional de la Organización Proletaria Emiliano Zapata versión Histórica (OPEZ-H) advirtió que si en los próximos días no hay solución a una serie de denuncias que han interpuesto entre ellas la liberación de Jordán "N" señalado del asesinato de Francisco "N", iniciarán una jornada de movilizaciones como bloqueos carreteros.

“Las próximas acciones vienen, esperamos que lo liberen y si no estaríamos tomando las carreteras el día 30 de julio en el marco de una agenda nacional ya que dependemos de los acuerdos nacionales y estatales. El 7 de julio tenemos una reunión como Frente Campesino para ir impulsando todos los rezagos que hay en Chiapas”, dijo.

Adelantó que los cierres podrían ser el próximo 30 de julio en el kilómetro 46 de la carretera a Tuxtla Gutiérrez, Crucero San Pablo del tramo San Cristóbal Teopisca, además de otros grupos en otras partes como Comitán de Domínguez “en la zona centro y altos de Chiapas”.





Octavio Zunun Aguilar, dirigente regional de la Organización Proletaria Emiliano Zapata versión Histórica. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Es a lo que nos obliga la fiscalía, no vemos el actuar, estamos conscientes si hubiera un gobierno funcional, un gobierno consciente, por ejemplo lo que pasó en Mitzitón donde sometieron a gente inocente, tenemos muchos rezagos, el 30 de julio de 2018 asesinos que mataron a 5 personas no los han detenido, al que asesinó al compañero Juan Carlos "N" no esta detenido, que gran contradicción, se aplica la ley por un lado prefabricando delitos y por el otro hay muchos rezagos para hacer justicia”, concluyó.