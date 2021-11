Optan haitianos por no avanzar en caravana

Haitianos que arribaron hace algunas semanas a Tapachula han desistido de viajar en caravana de migrantes o intentar movilizarse con coyotes hacia otras partes del país.

Fabricio, un hombre que llegó el pasado 26 de octubre desde Puerto Príncipe, relató que su intención no es quedarse en México, sino avanzar hacia el centro del país y después tratar de llegar a la frontera norte, para llegar a Estados Unidos, donde viven dos de sus hermanos.

“Yo no quiero irme así porque me resulta peligroso, además no tengo la condición económica para avanzar de esa manera, así que voy a esperar que el gobierno mexicano me ayude con un permiso en México”, señaló.

Como el caso de Fabricio, muchos otros se replican en Tapachula, donde cientos de haitianos intentan acomodarse en sitios de alquiler modestos para poder esperar mientras el flujo migratorio disminuye.





Lee también: Migrantes cumplen 9 horas de bloqueo en el libramiento y advierten que ahí pasarán la noche





La mayoría permanece en el centro de Tapachula, aunque se han comenzado a esparcir por varias colonias de esta ciudad fronteriza, en espera de que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resuelvan a favor de ellos o les otorguen un permiso para poder avanzar por el territorio nacional.

Haití sigue siendo la nacionalidad que puntea en las peticiones de Refugio en México, despojando a Honduras del ranking en mayores solicitudes.

Se espea que a fin de año sigan llegando más migrantes a Tapachula / Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

Se estima que actualmente, unos 10 mil migrantes permanecen varados en la frontera sur, y que más de siete mil salieron en ruta hacia la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, se estima que para el cierre de año, más migrantes lleguen a Tapachula provenientes de ese país, sumido en conflictos sociales y políticos desde hace años.