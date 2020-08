Ordenan a obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.-Con la presencia de Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México, como obispo consagrante, al igual que el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y el Obispo emérito de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, el sacerdote Luis Manuel López Alfaro fue ordenado oficialmente como Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal.

“Tengo 16 años sirviendo a esta diócesis y ahora va ser un servicio mayor el que me pide Dios, tengo retos empezando por la pandemia a todos, yo pensaba como ser pastor en una situación de tanto dolor, incertidumbre, tanta tristeza, en no poder encontrarnos, vernos, muchas personas quisieran participar en las celebraciones, todo esta restringido. Me da mucha alegría poder empezar esta nueva etapa de mi vida ”, dijo en conferencia de prensa.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Monseñor cuenta con 57 años de edad y llegó a la Diócesis en 2004, donde estuvo en el municipio de Teopisca y posteriormente fungió como vicario parroquial.

“El tema mas complicado ahorita es el de la unidad, es un tema muy complicado, (los conflictos) es una cosa viva aquí en la Diócesis, por tierras, invasiones, entre comunidades, es una herida abierta en Chiapas, afortunadamente tenemos el vicario de paz que nos ayudan a ver la realidad, algo complejo que nos rebasa”, apuntó.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Es de recordar que el obispo Rodrigo Aguilar, había dicho que para su elección, fueron tres candidatos los que se propusieron ante el Vaticano y fue el Papa Francisco quien lo eligió, para hacer algunas actividades en específico en las comunidades, aunque antes deberá ser nombrado obispo, para comenzar como auxiliar.

Aguilar Martínez, destacó que como obispo auxiliar, caminarán los trabajos que dejó el obispo emérito Samuel Ruiz, y obispos anteriores, después de conocer la Diócesis de San Cristóbal con el apoyo Agentes de Animación y Coordinación Pastoral.

La ordenación episcopal se hizo en la Iglesia de Don Bosco, del Barrio de María Auxiliadora, con todas las medidas y restricciones por la pandemia.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas