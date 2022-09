Organizaciones en SCLC se pronuncian en contra de ceremonia del Grito

San Cristóbal.-Ante la inseguridad que prevalece la ciudad de San Cristóbal de las Casas, más de 15 organizaciones se reunirán en la zona sur de la ciudad, para analizar sobre éste tema, porque la ciudad ciudad colonial está siendo afectados por los amantes de lo ajeno, además, ésta reunión es como una señal de contra grito ya que no puede haber grito para México mientras la inseguridad reina en todo México, Chiapas y San Cristóbal.





Policiaca Detienen a joven por golpear a un señor de 50 años en el barrio Hidalgo





En conferencia de prensa, representantes de varias organizaciones, afiliados a la Coalición de Movimientos Sociales por el bien de San Cristóbal, (COMOSS) anunciaron para este viernes a las 6 de la tarde la concentración en la escuela Justo Sierra, quiénes analizarán de cómo hay que enfrentar la inseguridad que existe en esta ciudad colonial.

Dijeron también, que esto es como una señal de contra grito porque en México, Chiapas y San Cristóbal no pueden gritar un "Viva México", mientras mientras está lleno de violencia el país.

Por lo que en este encuentro, también llevarán a cabo evento cultural, y es así para demostrar que en San Cristóbal, Chiapas y México aún no existe Paz, por lo que invitan a la ciudadanía unirse a ésta reunión.

Señalaron que es necesario formar el grupo de autodefensa de San Cristóbal, porque la delincuencia está rebasando a la policía, el ejército y la guardia nacional, pero el grupo de autodefensa no usarán armas, sino que usarán silbatos, vigilantes en cada esquina y así poder evitar el crecimiento de la delincuencia, "nosotros como organizaciones no usamos armas, vamos a usar silbatos y vigilantes, porqué arma contra arma eso no es combatir la delincuencia, eso es violencia".