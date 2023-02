Migrantes ya no volvieron: organizaciones se movilizaran para la búsqueda de desaparecidos

Representante de diferentes organizaciones, así como Defensores de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos asisten a la Jornada Regional Centroamérica, México y Estados Unidos, por los Derechos de las personas Migrantes Desaparecidas y sus Familias, el cual se llevó a cabo en el patio principal del Museo Jtatic Samuel, sobre el tramo carretero San Cristóbal Estatal hacia el municipio de San Juan Chamula, y en una sola voz exigieron la presentación con vida y búsqueda de las y los desaparecidos de inmigrantes y sobre todo a miles de mexicanos desaparecidos.

Los representantes de las organizaciones de México y Centroamérica señalaron que se llevó a cabo este foro por todos los desaparecidos se registraron en México, ya que al salir de Centroamérica y tratar de buscar una vida mejor en Estados Unidos, no pudieron llegar a concretar el sueño y lamentablemente desaparecían en México.

Al dar lectura un pronunciamiento pidieron a toda la sociedad ayudar a regresar a casa a todos los desaparecidos, por que las familias están sufriendo y les duele su ausencia, por lo que piden esa gran ayuda a todas y todos los mexicanos involucrarse en su búsqueda de todos los desaparecidos en México.

"Ayudanos a regresar a casa, queremos volverlos a ver, les extrañamos, nos duele su ausencia, para nosotras y nosotros como familias perder el miedo ha sido una obligación, las personas desaparecidas y sus familias tenemos el derecho a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición, y memoria colectiva, las personas migrantes desaparecidas en México son hijas e hijos de todas las sociedades en el mundo", cita el escrito





Indicaron que como familias inmigrantes y no migrantes desaparecidas en México reafirman la frase "no me dejes sola, necesito tu ayuda", y que han aprendido el valor de la dignidad, del amor, la solidaridad, "ayúdanos a localizar a nuestros seres queridos".

Por todo lo anterior, exigen a las autoridades correspondientes a la búsqueda profesional de recuperación de ADN y que la fiscalía que son los inmediatos responsables de realizar la búsqueda que se aboquen a esto, así también la instalación de un consejo ciudadano de la Comisión Estatal de búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas y Oaxaca como lo marca la ley de desaparición forzada, entre otras demandas.

Finalmente, Jenifer Haza directora de Melel Xojobal pidió que se lleve a cabo un encuentro directamente con la fiscalía general del estado para que él informe de manera directa sobre las desapariciones en Chiapas y así también escuche a los demandantes y que sepa responderles de manera segura de los avances de las investigaciones.