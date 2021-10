Óscar, migrante hondureño busca llegar a Querétaro para reunirse con su familia

Migrante originario de Honduras pide que el Instituto Nacional de Migración (INM) lo deje llegar a Querétaro, ya que ahi su familia lo espera.

Contó que vino a realizar un mandado y visitar a unos familiares a este ciudad, pero ahora no lo dejan llegar a Querétaro, lugar en donde vive desde hace más de cuatro años con su familia y familiares que los están esperando.





Denuncian que ya le congelaron sus cuenta del trabajo, que no sabe porque y que está preocupado, porque ya es quincena y no podrá retirarlo pues su cuenta Azteca está bloqueado y sin saber razón.

Oscar Hernández, indicó que ha tiene su Vida por Razones Humanitarias y quiso regresar a Querétaro, pero en un reten lo detuvieron y lo regresaron a esta ciudad y lo dejaron afuera de la estación migratoria.

“Ahora me están pidiendo la vida humanitaria permanente, pero sonó me dieran la vida por razones humanitaria y hasta ahorita estoy teniendo problemas para poder moverme de este lugar”, indicó.

Añadió, “lo único que le pido a las autoridades es que me dejen llegar a Querétaro, porque ahí me espera mi esposa e hija, quienes ya están preocupada por mi”.





Aseguró que tiene los documentos para avanzar, pero hasta este momento no lo han dejado salir de Tapachula, se siente encarcelado y desesperado por llegar con su familia en Querétaro.

“Yo lo quiero que me manden a Honduras, yo ya tengo un vida hecha en Querétaro con mi familia y la verdad es la primera ve que me pasa esto por venir a esta ciudad a realizar un mandado y ver a unos familiares que estaban enfermos”, abundó.

Precisó que sus hijos ya se preguntan porque sus papá no está en casa y la única razón que le da la mamá es que estoy trabajando, cuando en realidad migración no me deja avanzar a mi destino y donde tiene más de cuatro años viviendo.

Finalmente, recalcó y pidió a el Instituto Nacional de Migración que lo llegue dejar al estado de Querétaro y que ya no lo regrese a esta ciudad a la que se arrepiente haber llegado en mes pasados.