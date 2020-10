Oxchuc celebrará elecciones municipales por usos y costumbres

El ayuntamiento del municipio indígena de Oxchuc comunicó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que celebrará elección de los miembros del ayuntamiento por segunda ocasión, por sistemas normativos internos, el proceso de elección iniciará en enero del 2021, y exige a los partidos políticos abstenerse de cualquier intromisión.

El secretario municipal de Oxchuc, Adiel Dagoberto López Gómez, informó que el 17 de agosto pasado los agentes auxiliares, los comités de educación de los 132 parajes, delegados de los 24 barrios y cabecera municipal, dieron inicio a los trabajos de actualización de los “Estatutos” que regirán la elección.

Precisa en el escrito enviado a los consejeros que las comunidades indígenas determinarán las formas en que se elegirán a los integrantes el próximo ayuntamiento y se hará con inclusión y sin divisionismo, y el reclamo a las fuerzas políticas en que no hagan presencia en el municipio debido a que fueron causantes de la división y de los problemas sociales durante muchos años.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las autoridades municipales de Oxchuc a través del secretario municipal, solicitan al presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, que exhorte a los representantes de los 12 partidos políticos acreditados ante ese órgano electoral, a que respeten la decisión de las comunidades.

Expone en el documento que por acuerdo de la asamblea no se permitirá la instalación de comités municipales de los partidos políticos, no se permitirá propaganda de candidatos por sistemas de partidos políticos, no se permitirá las reuniones con fines partidistas, no se permitirá las campañas de los partidos políticos.

Advierte que por cualquier acto que se realice por parte de los partidos políticos se tomarán las sanciones drásticas en asamblea general, las comunidades esperan celebrar asambleas comunitarias para la modificación del estatuto con la nueva normalidad, por ahora se toman las medidas sanitarias para evitar el contagio del Covid 19.

En su momento la asamblea nombrará a las personas responsables de conducir los trabajos para la redacción del estatuto que regirá la elección, pues se ratifica la expulsión del municipio de los partidos políticos, no se permitirá la instalación de un concejo municipal como órgano de gobierno y si habrá la coadyuvancia del IEPC para la elaboración del estatuto.