Oxchuc deberá registrar ante IEPC proceso de elección comunitaria

Las comunidades indígenas de Oxchuc, celebrarán por segunda ocasión consecutiva elección de Ayuntamiento por sistemas normativos internos o usos y costumbres, tras haber hecho a ún lado el sistema de partidos políticos en la consulta Ciudadana del 2018-2019, enfatizó el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.

Sin embargo, afirmó que tendrán que registrar ante el IEPC sus estatutos para realizar cada una de las etapas de su proceso electoral, que tendrá que ser aprobado por el Órgano Público Local Electoral.





Municipios Dos años sin tomar posesión la síndica de San Juan Cancuc





Dijo que las comunidades indígenas están en proceso de desarrollo acerca de las reglas que aplicarán, ya hemos tenido reuniones de trabajo con los representantes de las comunidades, son las mismas localidades las que van a precisar cómo van a realizar sus elecciones el 6 de junio del 2021, requerimientos y plazos.

El haberles no apostado a los partidos políticos sino a ponerse de acuerdo a través de asambleas comunitarias, lo que suceda en Oxchuc será un referente para que otros municipios indígenas soliciten cambios en el sistema de elección de sus autoridades.

Lo que están analizando es que, si ese mecanismo está sirviendo para generar estabilidad política, paz, reconciliación, desarrollo y si tienen la capacidad los liderazgos políticos de procesar sus diferencias y respetar a las minorías, es muy probable que se genere un referente que pueda ser seguido por otros municipios, abundó Chacón Rojas.





Municipios Conflictos por tierra, política e intolerancia religiosa alarman en Chiapas





Si no es así, si no encuentran en Oxchuc las vías o los causes para resolver sus diferencias a través de estos mecanismos, a lo mejor no vamos a tener en el IEPC muchas solicitudes de consulta ciudadana para que otras comunidades determinen nuevos métodos de elección de sus autoridades municipales.

El que se presenten o no solicitudes no depende del IEPC, en el municipio de San Juan Cancuc, por mandato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante diferencias políticas le preguntamos si querían el mecanismo de consulta ciudadana y respondieron que no les interesaba.

Donde si tenemos procesos pendientes de consulta ciudadana para que las comunidades elijan método de elección de sus autoridades municipales es en Chilón y Sitalá, suspendidos por la pandemia del Covid-19 y que esperamos reactivar en breve, puntualizó Oswaldo Chacón.





En Chiapas, el proceso electoral iniciará el 10/01/2021; se renovarán 24 Diputaciones locales y 16 de Representación Proporcional, y todos los Aytos excepto Oxchuc, que será en otro momento del 2021 por ser una elección de Sistema Normativo Interno y B. Domínguez: @ochaconrojas pic.twitter.com/xDraeyyQ9w — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) September 18, 2020