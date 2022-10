Padres de familia de la Federal 1 exigen respuesta a casos de intoxicación

Padres de familia de la escuela secundaria "Constitución", conocida como Federal 1, protestaron ante el hermetismo que mantienen directivos y autoridades ante los dos casos de intoxicación en los que suman más de 50 alumnos.

Y es que existe preocupación ante el riesgo que corren los alumnos, luego de que en 15 días se han registrado dos incidentes de intoxicación en la misma escuela, sin embargo, directivos, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud han ocultado las causas., pues simplemente se limitan a emitir comunicados indicando que los alumnos dieron negativo al consumo de drogas

El presidente del comité de padres de familia, Silverio Bravo, afirmó que es lamentable que las autoridades estén ocultando la información real de los casos de intoxicación que se están suscitando en esta institución educativa, mientras tanto el riesgo para la comunidad estudiantil sigue incrementándose.





Dijo que es alarmante porque se trata del tema de seguridad y salud de los alumnos, pero hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado respuesta de las pruebas que se realizaron en una primera instancia a los 38 alumnos intoxicados, sin embargo, por segunda vez se registra otro incidente.

"Es imprescindible que a más de 15 días haya un resultado por parte de la fiscalía ,y eso es lo que nos preocupa, porque no hay respuesta mientras tanto ya ocurrió un nuevo incidente por segunda ocasión al interior de la escuela, y esto ya es una señal de alarma", sostuvo.

Por su parte, la señora Martha Gutiérrez, indicó que se está ocultando la verdad, porque ahora la escuela ha sido clausurada debido a que se ha colocado cinta amarilla y si no hubiera algo preocupante, las autoridades no hicieran eso.

Puntualizó que elementos de la fiscalía del Estado arribaron a la escuela supuestamente para levantar algunas muestras y recabar algunos indicios, y al cuestionarlos no dieron información alguna situación que preocupa a los padres de familia.

"Hay preocupación porque son nuestros hijos, pero no nos han dado ninguna información, ni autoridades ni maestros, por eso estamos aquí protestando porque la integridad de nuestros niños están en peligro y tenemos que actuar", abundó

Nanci Karina Argüello, madre de una de las alumnas intoxicadas, dio a conocer que de acuerdo al testimonio de su hija, ella comenzó a sentirse mal desde que ingresó al baño, ya que en este lugar percibía un olor fuerte similar a hoja quemada.





Subrayó que de manera particular le realizó una prueba a su hija, la cual yo como resultado negativo a cualquier sustancia psicotrópica, ya que a decir de los expertos, ella no lo ingirió sino que solamente lo inhaló, sin embargo, presentó muchos síntomas.

"Yo estaba ese día en casa cuando me avisaron que había sucedido algo en la escuela, inmediatamente corrí y al llegar me dijeron que mi hija estaba intoxicada, y al momento de entrar vi que estaba tirada, platiqué con ella y me informó que tenía vómito, además había perdido las fuerzas y los ojos lo tenía bien rojos", abundó.

Mencionó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, incluso en esta dependencia le realizaron una prueba toxicológica, pero hasta el momento no le han dado ningún resultado, por lo que urgió a las autoridades no minimizar los incidentes al interior de esta escuela", acotó.





