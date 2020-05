Padres de familia deciden si regresan sus hijos a las aulas: CCL Altos

San Cristóbal de Las Casas.- Con un “Gallo Motorizado”, profesores adheridos al Consejo Central de Lucha (CCL) de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebraron el día del maestro en el que dejaron en claro a las autoridades de la Secretaria de Educación que mientras no existan condiciones de sanidad, no regresarán a las aulas pues podrían poner en riesgo al alumnado.









Actualmente no existen las condiciones sanitaria en la mayoría de las escuelas para volver a clases, contamos con escuelas en el municipio de San Cristóbal dónde no hay agua entubada, y digo entubada, porque la gran mayoría en el país no cuentan con agua potable. Los insumos mínimos para el regreso a clases como cubre bocas, caretas, adecuaciones que se tengan que hacer, eso debe ser cubierto por estado mexicano puesto que es una obligación y una garantía constitucional el derecho a la educación, dijo Javier Francisco Vidal Díaz, secretario de Organización de la Sección 7.









Como magisterio en los Altos de Chiapas, hizo el llamado a las autoridades a que coordinen lo necesario y les garanticen un regreso a clases “con toda regularidad y seguridad. Son los padres de familia quienes deciden si sus hijos vuelven o no a las aulas, no podemos obligar a ningún niño, a ningún padre de familias a enviar a sus hijos”.

Cuando este 15 de mayo debería ser un día de fiesta, como CNTE, aclaro mantienen una lucha para garantizar la educación publica y gratuita a los niños, además de en este momento luchar por su salud.









Vidal Díaz, consideró que en la llamada Cadena de cambio, las autoridades están violentando sus derechos laborales, pues los matrimonios que quisieras acercarse a su lugar de origen, deben ser movidos de manera individual, “ los maestros deben permanecer dos ciclos escolares para solicitar nuevas adscripciones, aquí llegan nuevos compañeros a cubrir defunciones o jubilaciones, se creará un cuello de botella para los compañeros con mas antigüedad”.

Finalmente pidió la instalación de mesas de negociación para evitar la confrontación entre profesores en las cadenas de cambio y se le de solución al insumo y garantías de buen retorno sano a las aulas.

