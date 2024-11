Padres de familia toman la cancha de fútbol americano en San Cristóbal

Tal como lo habían anunciado hace más de cinco días, debido al problema actual con la cancha de fútbol americano en San Cristóbal de las Casas, padres y madres de familia tomaron las instalaciones de la cancha la noche de este lunes. La cancha, ubicada en la calle José María Morelos y Pavón, al surponiente de la ciudad, se encuentra bajo la administración del nuevo encargado, quien fue nombrado recientemente por las autoridades locales. Los inconformes han manifestado su rechazo al nombramiento de este nuevo administrador.

En entrevista, Itzel Campero, madre de familia, explicó que no conocen a Luis Guillen, el nuevo administrador, y que únicamente se presenta a recoger el dinero en efectivo que los padres depositan para poder ingresar a la cancha. Sin embargo, desconoce el destino de esos recursos. “Este dinero se utiliza por los organizadores de la cancha para hacer el aseo en los baños y mantener la limpieza de la cancha, con el fin de tenerla en buenas condiciones. Pedimos a la autoridad municipal que se dialogue para resolver este problema que está ocasionando el nuevo administrador”, señaló Campero.

Por su parte, Itzel Campero agregó: “La noche de ayer, lunes 4 de noviembre, madres y padres de familia, cuyos hijos practican fútbol americano y tocho bandera en los diversos clubes y ligas de San Cristóbal de las Casas, decidimos tomar las instalaciones del Estadio de Fútbol Americano Municipal. La molestia radica en la decisión de las autoridades locales de cambiar la administración del lugar. Luis Guillen es el nuevo administrador, pero no lo conocemos. El pago que se deposita en la caja para ingresar a la cancha desaparece, y ese dinero nosotros lo utilizamos para darle mantenimiento a la cancha y sus sanitarios. No estamos de acuerdo con Luis Guillen, no aceptamos al nuevo administrador”, afirmó Campero.

Los padres y madres de familia dan a conocer su inconformidad por la nueva administración / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas Carteles en las instalaciones colocados por los padres de familia donde demuestran su inconformidad / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

En la reunión pasada que sostuvieron representantes de las ligas y equipos con las autoridades, se habían alcanzado acuerdos como no privar a los niños de las instalaciones de la cancha de fútbol americano. “Aquí vamos a estar. En la oficina se encuentran trofeos, logos y reconocimientos, además de ser el espacio donde trabajamos pacíficamente en pro del deporte. Pedimos que lleguemos a buenos términos, y lo más importante es la seguridad de los niños que practican este deporte”, añadió Itzel Campero.

Finalmente, los más de 50 padres y madres de familia que tomaron las instalaciones aseguraron que no se moverán hasta que sus demandas sean resueltas. Reiteraron su rechazo al nombramiento de Luis Guillen como administrador y expresaron su confianza en que las autoridades involucradas solucionen este problema. “Aquí vamos a estar, no nos vamos a mover”, concluyeron.

