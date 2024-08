Padres denuncian malas condiciones en kínder "Mi Pequeño Planeta" y exigen solución

Padres y madres de familia del Kínder “Mi Pequeño Planeta” denunciaron la mañana de este lunes que la institución no cuenta con un edificio propio. Los niños están en un solo cuarto, en malas condiciones, sin servicio sanitario, y además, hay borregos en el exterior del aula. Los padres piden a las autoridades educativas y locales que busquen un lugar digno para los pequeños, ya que temen que los animales, al morder, puedan causarles lesiones.

Puedes leer también: Niña se escapa de kínder en San Cristóbal por descuido de educadoras

“Nuestros hijos están en aulas en muy malas condiciones. Lamentablemente, el kínder no tiene un edificio propio; el inmueble es rentado y pagado por las autoridades municipales, pero con el cambio de administración ya no será posible cubrir la renta. Pedimos a la presidenta electa, Fabiola Ricci, que asuma el pago en los primeros días de su gestión. No tenemos una escuela propia, y en el plantel hay borregos que podrían morder y dañar a los pequeños”, denunció Susana Vargas.

Vargas indicó que el kínder está ubicado en la calle José María Morelos, en la Colonia Villa Mayor, en San Cristóbal de las Casas, por lo que los padres piden al presidente municipal electo que se encargue de cubrir la renta mensual mientras se busca un proyecto para un edificio propio.

“Actualmente, el kínder funciona con 20 pequeños y solo hay dos maestras, pero es lamentable que nuestros hijos reciban educación en estas condiciones. Las autoridades ya fueron notificadas sobre la falta de una escuela propia. Pedimos a la nueva administración que nos apoye y se haga cargo de pagar la renta mensual del inmueble”, concluyó.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️