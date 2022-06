Padres migrantes solo buscan el bienestar para sus familias

Padres migrantes que dejaron su países como Venezuela, Haití y Honduras y Nicaragua buscan llegar a los Estados Unidos para darles una mejor calidad de vida a sus hijos.

Los migrantes que están varados en Tapachula esperando un tramite para poder continuar su camino, platicaron para Diario del Sur que ellos salieron de sus naciones, ya que se vive una crisis económica, alimentaria y de seguridad que no les permitiría sacar adelante a sus hijos.





Ángel Rafael Ortiz Ruiz, que viaja con su esposa y su niña de un año, mencionó que salieron de Venezuela por la crisis económica que se vive en ese país y con la intención darle una mejor de vida a su hija

Mencionó que con el nacimiento de su hija él se vio forzado a salir y traerla en esta travesía que inició hace meses con la intención de llegar a Estados Unidos, nación que considera le puede dar un trabajo bien pagado para darle todo lo necesario a su hija.

“Pido a las autoridades que me ayuden con un documento y permiso para que me dejen avanzar para alcanzar mi sueño de poder ayudar a mi hija, pues actualmente estamoz durmiendo en una casa de campaña donde nos agarre el sueño”, abundó.





Eduardo Coba, mencionó que el dejo cuatro hijos y a pesar de sus 50 años de edad salió de Nicaragua con la intención de llegar a los Estados Unidos y ganar unos cuantos dólares para mandarlos a traer o en su defecto regresarse luego de unos años de trabajar.

“Yo deja a mis hijos, esposa y familiares en Caracas, ahora estoy en esta ciudad esperando seguir mi camino para llegar a los Estado Unidos, México es bonito pero también tiene una crisis económica y acá no podríamos ganar mucho para ayudar a nuestros hijos”, abundó.

Añadió que el sueño de todos los migrantes que están varados, es poder salir de Tapachula, avanzar y llegar a los Estados Unidos lo más rápido posible, para empezar a mandar dinero a sus esposas e hijos.





“El Día del Padre me gustaría estar con mis hijos, pero me tocará estar en Tapachula y busco salir de esta ciudad; en donde no tenemos trabajo y dinero por la falta de papeles para estar de manera legal”, manifestó.

Porfirio Robledo, originario de Honduras, indicó que dejó cinco hijos en su país por la pobreza y la inseguridad que se vive y ahora busca por segunda ocasión alcanzar la frontera norte.

Detalló que a él lo aseguraron las autoridades de migración en la Ciudad de México y lo regresaron a Tapachula, por lo cual, ya busca salir de la ciudad por segunda ocasión.

“Yo intentaré llegar a los Estados Unidos las veces que sean necesarias, ya que salí de Honduras con la intención de llegar a Estados Unidos y ayudar a mis hijos a que sean personas de bien, estudien y salga adelante” manifestó.

Puntualizó que México tiene sus propios problemas, debe dejar salir a todos los migrantes y que los Estados Unidos decida si acepta o rechaza a los que buscan el sueño americano para ayudar a sus hijos y familiares.