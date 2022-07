Nos faltan 21, Se cumple 1 año de los desaparecidos en Pantelhó

La desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelhó cumple un año y familiares no han obtenido respuesta por parte de autoridades sobre su paradero; culpan al grupo autodenominado El Machete de habérselos llevado.

El Machete surgió el 8 de mayo de 2021, días después aparecieron en una de las carreteras que comunica de Chenalhó a Pantelhó, donde emboscaron a un convoy del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal y varios de los uniformados resultaron heridos por armas de fuego.





En ese momento nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo, hasta los indígenas estaban asustados porque jamás habían visto un grupo armado. Escucharon ese día varios disparos y más de 2 mil personas salieron huyeron de sus hogares. Meses después retornó una parte y hasta el momento muchos siguen desplazados, viviendo con familiares en San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc y San Pedro Chenalhó.





Desde muy temprano el grupo de autodefensa "El Machete" irrumpió en la cabecera municipal y se pronunciaron en alerta ante la lentitud del gobierno de Chiapas para ratificar el Consejo Municipal / Cuartoscuro





La aparición de la autodefensa El Machete, de acuerdo con ellos mismos, fue por el incremento de la ola de violencia registrada en Pantelhó. En aquella época denunciaban la desaparición de personas en el municipio, ya que pesar de la denuncia que hacían ante el ministerio público jamás les hicieron caso, por lo que decidieron armarse y salir a lo que llamaron “defender al pueblo”.

Durante los primeros días de julio El Machete comenzó atacando a personas que caminaban en las carreteras del municipio, hasta que decidieron entrar a la cabecera municipal de Pantelhó fuertemente armados.

La mañana del día 26 de julio de 2021 la gente del grupo de autodefensa incendió casas y varios vehículos, dándose la detención de 21 personas que fueron exhibidas en el kiosco del parque central. Un video que hicieron circular, muestra a los retenidos amarrados de las manos.





La desaparición de los 21 comerciantes ocurrió luego que El Machete aduciendo buscar a involucrados en el crimen organizado los retuvo, sindicándolos de pertenecer al grupo de “Los Herrera”, una camarilla de caciques que durante casi dos décadas controló la región de los Altos de Chiapas, a los que les atribuyen causar desestabilización venta de drogas, asesinato, despojo de tierras y fincas.

Familiares de los desaparecidos han identificado a cada uno de ellos en pancartas: Delmar Gallegos Alfaro, Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Orlanis Aguilar Hidalgo, Raúl Leovigildo Ramos Cancino, Mariano Gómez, Catarino Martínez Aparicio, Miguel Díaz Monterrosa, Jesús Idelfonso Aguilar Morales, Juan Sántiz Pérez, Julio Urbina Gutiérrez, Luis Aguilar Moreno, Juan Ruiz Hernández, Luis Ángel Santiago, Alejandro Díaz Hernández, Alonso Entzín Ruiz, Juan Sántiz López, Mariano Sántiz, Manuel Santiz Cruz, Isidro Cruz Alcázar, Manuel Ruiz López y Felipe Gómez.

De acuerdo a pobladores de Panthelhó, fue frente al Ejército Mexicano que El Machete se los llevó amarrados “como animales” en un camión y nadie hizo algo para rescatarlos, por lo que los habitantes repudian al gobierno que les da alguna información del caso.

Días después se llevó a cabo la primera reunión en la que participaron los tres órdenes de gobierno para buscar una solución a la desaparición de los 21 hombres, reunión a la que se presentó el supuesto comandante de El Machete, aunque algunos señalan que ninguno de los que acudió eran del grupo.

Párroco Marcelo Pérez es acusado de participar en la desaparición





Por su parte, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue intermediario en aquella primera reunión, por lo que los ciudadanos de Pantelhó acusaron al sacerdote de estar involucrado con el grupo de autodefensa, indicando que él presuntamente sabía dónde estaban los 21 detenidos.

Días después, El Machete exigió la renuncia de las autoridades municipales de Pantelhó, porque presuntamente estaban involucrados con la desaparición de más de 200 personas. En una reunión en los cerros del lugar nombraron a Pedro Cortés López, como su presidente.





El párroco Marcelo Pérez Pérez, es sindicado directamente de estar inmiscuido en la desaparición de las personas / Foto: Pobladores





Meses después, Pedro Cortés López, cuando fungía como presidente concejal de Pantelhó, fue retenido por días por el grupo El Machete, señalándole que ya no servía como primera autoridad y aunque días después obtuvo su libertad, luego se supo que la propia autodefensa le exigió renunciar a cambio de liberarlo.

Posteriormente el exconcejal fue detenido y junto con otra persona, actualmente están recluidos en el penal “El Amate” de Cintalapa acusados por el delito de la desaparición de 21 comerciantes, siendo el primero quien en su detención habría dicho que el grupo de autodefensas son los responsables de la desaparición de los comerciantes y que los tienen en una zona a donde nadie puede ingresar, situación que llevó al Congreso de Chiapas a nombrar a Alberto González Santiz como presidente de un nuevo concejo municipal.

Familiares de los desaparecidos se manifestaron el 25 de octubre de 2021 atrás del Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, en demanda de ver con vida o saber en realidad de sus seres queridos. Afirmaron que a pesar de existir la carpeta de investigación número 323 y que las autoridades no han hecho su trabajo.

El pasado 17 de diciembre de 2021, una comitiva de los familiares de los desaparecidos acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), en Tuxtla Gutiérrez, acompañados de Wenceslao López Vega, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, y ahí la Francisca Morales Monterrosa, madre de uno de los desaparecidos, acusó del plagio o secuestro de los 21 a Pedro Cortés López, a quien el Congreso del Estado había designa presidente del Concejo Municipal de Pantelhó y que hoy está preso.

Durante estos largos 11 meses, las comisiones Estatal y Nacional de Búsqueda de Personas han estado en Pantelhó, visitando colonias, cerros, montañas y cuevas, con la finalidad de localizar a los desaparecidos, sin embargo, nada se ha logrado, aunque en esta búsqueda ha participado el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, entre otras corporaciones estatales y federales.

Marcelo Pérez Pérez, actual párroco del templo de Guadalupe del barrio del mismo nombre en San Cristóbal de Las Casas, ha sido sindicado como el autor material de la desaparición de las 21 personas, mientras él en varias ocasiones ha rechazado estas acusaciones.





El grupo de autodefensa El Machete; irrumpió Pantelhó, se apoderó de la presidencia y exigieron al gobierno de Chiapas ratificar el Concejo Municipal que encabezó / Foto: Cuartoscuro





En varias entrevistas Pérez Pérez ha manifestado que el día 26 de julio de 2021 se encontraba en Simojovel, dato que cita tiene la Fiscalía General del Estado pues ha sido llamado a declarar, indicando que fue hasta el día 27 que entró a Pantelhó para pedir que hubiera paz entre indígenas, y según él gracias a su ingreso se obtuvo esa paz, cesando las detenciones, quemas de casas y vehículos.

Desde la desaparición de las 21 personas de Pantelhó, familiares, ciudadanos e incluso algunas organizaciones de defensores de derechos humanos se sumaron a exigir su presentación con vida para lo cual se han organizado marchas, protestas, plantones, conferencias de prensa, mientras los familiares han exigido la intervención del gobierno, recibiendo como respuesta el desalojo de la gente que protesta.

Francisca, madre de uno de los desaparecidos

Francisca Morales Monterrosa, es una mujer de la tercera edad y madre de uno de los desaparecidos. Jamás ha cesado y día a día ha repetido que daría su vida por él. Además, asegura que ella identifica a tres de los que secuestradores de su hijo dentro de su casa y aunque ha interpuesto una denuncia formal hasta la fecha las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) no le han dado una respuesta.

Morales Monterrosa en sus constantes denuncias ha señalado directamente al sacerdote Marcelo Pérez de ser uno de los responsables de la desaparición de las 21 personas el 26 de julio de 2021, junto con el expresidente Pedro Cortez López y el grupo de “El Machete” que se los llevaron amarrados en un camión.

Doña Francisca, es la única mujer que ha estado saliendo para denunciar la desaparición de su hijo, nieto y sobrino, mientras los otros familiares prácticamente se han quedado callados, pareciera que están cansados para exigir justicia.

A unos días de cumplir un año de la desaparición de las personas, doña Francisca al ser entrevistada dijo que no hay avance en el caso y citó, “Yo lo que quisiera saber si existe mi hijo que digan la verdad, porque al presidente de Pantelhó lo tienen ya agarrado y deben de ver la manera de que lo hable, que lo diga dónde los tienen, porque ellos se los llevaron el padre Marcelo, la madre Celia y todos los Machetes”.

Respecto a que hay personas que piden que no sea detenido el párroco Marcelo indicó: “Cómo porqué no. Yo le grito en su cara. Porque le fui a agarrar sus manos, le gritaba yo que me diera apoyo, que me fuera a desatar a mi hijo. Ellos lo llevaron, los metieron en un camión, los amarraron como animal, como que debían algo y no debe nada mi hijo. Si debiera no estuviera yo luchando por él. Somos trabajadores, somos negociantes, vendemos chile, vendemos café, compramos y vendemos de toda clase de cositas vendíamos. Todo me destruyeron y todavía me llevaron mi hijo. No le hace hasta mi casa me vieran robado pero que no me vieran llevado a mi hijo”, señaló.





Doña Francisca pega carteles donde sea y clama que obliguen al expresidente de Pantelhó a decir en dónde están los 21 desaparecidos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Dijo que si se llegara a cancelar la orden de aprehensión contra el párroco Marcelo, ella vuelve a ir a interponer la acusación. No dejo de luchar y vuelvo a ir a seguir luchando, si me quiere matar el padre que me mate, pero yo le dijo las verdades en la cara, porque fui a gritarle, a agarrarle sus manos y a llorarle que me ayudara con mi hijo, que me lo fuera a desatar, como a mi nieto y mi sobrino.

Reiteró que ella no dejará de luchar para exigir la liberación de su hijo, nieto y sobrino, “nosotros somos comerciantes, lo único que pido es que liberen a mi familia. Seguiré luchando hasta el último segundo de mi vida, y responsabilizo directamente al padre Marcelo Pérez de lo que me pase. Si estuviera aquí de frente pues yo se lo diría en su cara”, indicó.

Finalmente, el pasado 9 de julio en su visita en San Cristóbal de Las Casas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, escuchó a doña Francisca, en el exconvento de Santo Domingo al pasar frente al presidente de México, siendo ella la que únicamente gritaba pidiendo justicia por la desaparición de las 21 personas.

Hasta ahora familiares de los 21 desaparecidos han sido cautelosos y aunque han protestado en grupo, han sido cautelosos en sus entrevistas personales dando a conocer que supuestamente gente del grupo de autodefensa “El Machete” los han amenazado de muerte vía telefónica, por lo que no hay avances en la búsqueda, y la Fiscalía General del Estado solo les da largas, se sabe que la mayoría de los familiares ahora se encuentran viviendo en San Cristóbal de las Casas, porque no hay garantías para regresar a su pueblo.