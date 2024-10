Poco más de una semana que Pantelhó sigue sin autoridad presente

Pantelhó - Ya se cumplieron ocho días sin autoridades en el municipio de Pantelhó, debido al conflicto armado que existe entre los dos grupos El Machete y los Herreras (ejército civil), a pesar de que el congreso el estado nombró a las nuevas autoridades del concejo municipal integrado por Juan Gómez Sántiz, Marta Ovilia Trejo Hernández, Alberto González Sántiz, Rebeca Cortés Hernández y Rubén Herrera Gutiérrez, presidente, síndico y regidores concejales respectivamente, no han logrado iniciar sus actividades correspondientes.

Al respecto, los habitantes del municipio de Pantelhó, ubicado en la región Altos de Chiapas, exigen al gobierno de la entidad aplicar el estado de derecho en el municipio, porque las autoridades ya fueron nombrados por el congreso del estado, pero que el grupo de autodefensa El Machete ha impedido para que los concejales se presenten en la presidencia municipal, por lo que piden que las nuevas autoridades se presenten a laborar y no hacer caso al grupo de personas que se encuentran manifestándose en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los pobladores buscan que los grupos de autodefensa no dominen al pueblo / Foto: El Heraldo de Chiapas

“Desde hace más de dos años hemos vivido violencia en el municipio de Pantelhó a causa del grupo llamado autodefensa El Machete quienes secuestraron a 21 de nuestros compañeros, desde entonces no hemos vivido en paz, hasta la fecha desconocemos dónde se encuentran los desaparecidos, ahora los machetes pretenden tomar el control del pueblo, pero ya no lo vamos a permitir porque el gobierno está con nosotros, la gente está con nosotros, por eso pedimos que apliquen la ley y no le hagan caso al grupo de personas que están en Tuxtla, ellos pretenden tener el control en el pueblo, pedimos que las autoridades nombradas empiecen a trabajar porque la gente necesita mucho apoyo y muchas obras”, señaló uno de los habitantes.

Finalmente, señalan que ya son tres días que no se han escuchado detonaciones de armas de fuego, porque los machetes están en Tuxtla y son los que han desestabilizado la paz en el municipio, “hasta ahorita nos sentimos libres en las calles y carreteras de Pantelhó, pedimos a los soldados, la guardia nacional y policía estatal estén pendientes porque los machetes podrían regresar y tomar el control del pueblo, y podrían haber más muertos”.

