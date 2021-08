Pantelhó tendrá autoridades por usos y costumbres

San Cristóbal de Las Casas.- Las autoridades de gobierno de Chiapas aceptaron que se hará la elección por usos y costumbres en Pantelhó, lo cual no se ha definido pero será hasta el próximo lunes cuando en una asamblea con las 86 comunidades, determinen la fecha “pero ya esta dicho que lo elijamos nosotros”.

Al respecto, Pedro Cortés López, representante de los Comisariados Ejidales de Pantelhó, informó que en la mesa que harán un consenso para la investigación de los retenidos el pasado 26 de julio en la cabecera, señalado por los pobladores de ser “sicarios” del actual ayuntamiento.





Adelantó que el próximo lunes en la asamblea determinarán la situación de los retenidos, y aunque no lo dijo, otros de los involucrados de manera extraoficial, abundó hay la posibilidad de pero directamente a las autoridades “a la fiscalía y que se vayan a la cárcel”.

Y este tal como estaba previsto da inicio la Segunda mesa de diálogo para la atención de demandas de Pobladores de 86 comunidades de Pantelhó, que tiene como sede el jardín de niños Francisco Gabilondo Soler, donde se hicieron presentes por parte de la Secretaría de Gobernación Josefina Bravo Rangel, Comisionada para el diálogo de los pueblos indígenas de México; Leonel González Reyes, Coordinador de Asesores; Wenceslao López Vega, Director de Atención de Organizaciones del Gobierno del Estado; el Delegado de Gobierno en Chenalhó, Edy Ruiz Villanueva; de Derechos Humanos Estatal, Mario Ernesto Meneses Díaz.

También participan por parte Derechos Humanos Nacional, Martin Gerardo Longoria Hernández; del CNI, Francisco Alfaro Guillén; de Protección Civil Estatal, Adriana Hernández Ramírez; así como Marcelo Pérez Pérez, Párroco de Simojovel; Miguel Ángel De Alba Cruz, Párroco de Pantelho; Pedro Cortés López, representante de los Comisariados Ejidales de Pantelho; Cecilia Rojas.

Tras ser abordado por los medios, Leonel González Reyes, Coordinador de Asesores de Delegados de la Secretaria de Gobierno, sostuvo que aún no llegan o no se concretan los acuerdos y continuarán con las mesas de diálogo, no emitió comentario por los más de 20 retenidos del pasado 26 de Julio, “pero vamos bien, vamos bien”.