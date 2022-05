Para desistir en lucha de derechos, hacienda retiene salario a maestros: FNLS

San Cristóbal de las Casas.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), dieron a conocer que en varias ocasiones han denunciado que han sufrido una represiva política del gobierno en contra de quienes pertenecen esta organización, el caso más reciente es el profesor Juan Manuel Pérez López que ejerce la docencia en la Escuela Telesecundaria de la comunidad de Matasano, municipio de Jitotol quien ha dejado sin su salario como medida de presión administrativa para que desista de su decisión política de luchar a lado del pueblo.

En un escrito, denunciaron que el pasado 13 de mayo por la mañana, el maestro Juan Manuel, preguntó vía telefónica en las oficinas de Hacienda en el municipio de Jitotol, acerca de cobrar su salario, sin embargo, la respuesta fue ésta: “no vino su cheque, pero aún no puede cobrar hasta que nos digan, el de usted no llegó, está retenido”.

Así también, en la comunidad de Matasano un sujeto se presentó con el nombre de Juan Pablo Díaz Sambrano quien dijo ser el profesor comisionado por Supervisión Escolar mandado desde Tuxtla por la Secretaría de Educación; “Yo voy a trabajar aquí, Juan Manuel ya no es maestro de la comunidad de Matasano”.





“Este hecho supone una medida administrativa para presionar a nuestro compañero a que desista de la lucha en la defensa de su derecho al trabajo y la defensa de los derechos humanos del pueblo en general, en particular, de las comunidades de Matasano y Jaramillo bajo una organización democrática e independiente, las medidas represivas en su contra no es un asunto local y aislado, distintas instituciones están involucradas al recibir una orden gubernamental, ¿Qué significa el hecho de que ahora Hacienda no de razón acerca del pago para el profesor Juan Manuel?, la retención de salarios es una práctica para amagar a los trabajadores de la educación a dejar de organizarse y luchar”, señaló el escrito.

Agregaron que el gobierno municipal de Jitotol, Juan Leyver Vaquerizo y las autoridades involucradas en el pago de nóminas, serán los responsables de la integridad física y psicológica del maestro Juan Manuel Pérez López y de su familia.

Finalmente el FNLS hizo un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos, además hacen un llamado a las instancias de gobierno a garantizar los derechos humanos del profesor Juan Manuel.